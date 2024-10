BON PLAN : un forfait mobile avec 210 Go 5G de data à 7,99 € par mois

Si vous voulez changer de forfait mobile pour une offre bien moins chère, voilà un bon plan à ne pas louper chez YouPrice, qui utilise ici le réseau SFR. Avec le forfait Le Pulse à 7,99 € par mois, vous avez ainsi des appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine, jusqu'à 210 Go par mois en 4G/, 4G+/5G et d'autres avantages à l'étranger.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le forfait Le Pulse à 7,99 €/mois chez YouPrice, via le réseau SFR :

Quand vous êtes en France métropolitaine Appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine.

Jusqu’à 210 Go/mois en 4G/4G+/5G. Débit réduit et hors forfait au prix 0.0035 €/Mo au-delà.

Transfert d’appels vers la messagerie. Quand vous êtes dans l’UE ou les DOM : Jusqu’à 16 Go/mois (Go consommés sur votre enveloppe globale).

Appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine et zones définies dans le tableau des communications internationales**. Ce qui n’est pas inclus dans votre forfait Appels et SMS/MMS depuis et vers l’international.

Appels et SMS/MMS vers les DOM, l’UE.

Internet mobile hors de l’UE et des DOM.

Au-delà de 4h par appel, facturation au tarif de 0,33€ TTC/mn.

Transfert d’appels depuis la France vers un numéro français : 0,33€ TTC/mn, depuis ou vers l’étranger*.

Appels, SMS et MMS vers les numéros spéciaux et numéros courts. *Voir tableau des tarifs des communications internationales (Fiche d'information standardisée) Options gratuites Appels / SMS Wifi (VoWIFI) et appels 4G (VoLTE) si votre mobile le permet.

Messagerie vocale visuelle pour iPhone.

Réseau 5G Options payantes Recharge de Go directement depuis votre espace client. Fortait YouPrice Le Pulse à 7,99/mois