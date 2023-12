Boudé aux Game Awards 2023, ce jeu est pourtant le plus populaire sur Google

Pour bien terminer l'année 2023, Google dévoile les recherches les plus lancées ces derniers mois, dans diverses catégories. Le conflit israélo-palestinien est évidemment en tête des recherches d'actualités, Darmar Hamlin, joueur de football américain victime d'un arrêt cardiaque, mais revenu depuis en NFL est le sportif le plus populaire sur Google, tout comme l'acteur Jeremy Renner, la chanteuse Shakira ou le film Barbie.

Le classement dévoile également les jeux vidéo les plus recherchés sur Google en 2023, et en première position, nous retrouvons un titre sorti en début d'année (mais porté sur d'autres plateformes au fil des mois). Eh oui, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est le jeu le plus recherché sur Google cette année, lui qui était totalement absent des Game Awards 2023. Un titre édité par Warner Bros. Games et développé par Avalanche Software qui a fait couler beaucoup d'encre grâce à ses qualités, mais également ses petits défauts et surtout à cause de J.K. Rowling, auteure des romans Harry Potter boycottée par de nombreux fans à cause de ses prises de positions sur les droits des personnes trans.

Le pic des recherches concernant Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard était bien sûr en février dernier, période de sortie du jeu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, avec un très léger regain de popularité en mai, date de lancement du portage sur PS4 et Xbox One, puis enfin en novembre avec la sortie du portage Nintendo Switch, que vous pouvez retrouver à 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Dans le reste du classement de Google, nous retrouvons The Last of Us en seconde position, une franchise très populaire en début d'année grâce à la série live-action de HBO (TLOU est également en tête des séries TV les plus recherchés). Le terme « connections » se trouve en troisième position, devant Battlegrouds Mobile India (PUBG adapté au marché indien) et Starfield, le RPG de Bethesda. Baldur's Gate 3, le GOTY 2023 aux Game Awards, arrive seulement en sixième position, devant スイカ ゲーム, le jeu de la pastèque connu chez nous sous le nom de Suika Game. Diablo IV, Atomic Heart et Sons of the Forest complètent le Top 10 de 2023 sur Google.