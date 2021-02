Bravely Default II : classes, personnages et royaumes, le RPG fait le plein de détails et visuels

Page 1 : Vidéos de Wiswald et Rimedahl, descriptions des royaumes et autres nouveautés

C'est ce mois-ci qu'est attendu Bravely Default II, nouvel épisode de la licence de jeux de rôle au tour par tour de Square Enix qui avait marqué les joueurs occidentaux sur 3DS avec deux épisodes dans la plus pure tradition des Final Fantasy d'antan, tandis que plusieurs spin-offs sont aussi sortis dans l'Archipel sur d'autres supports. Si la promotion a été assez discrète pour le moment en Occident, ce n'est pas le cas dans l'Archipel. Nous avions pu découvrir les personnages d'Halcionia en novembre dernier, ainsi que différentes classes qu'il sera possible d'obtenir et utiliser en combat. Depuis, bien d'autres éléments ont été dévoilés concernant Savalon, Wisland et Rimedahl, ainsi qu'Holograd ce jeudi. Vous pouvez donc découvrir en pages suivantes les rencontres que fera le groupe dans ses villes au cours de son voyage, ainsi que pas moins de 17 jobs supplémentaires, certains bien connus, et tout un tas de visuels.

Mais ce n'est pas tout, et pour commencer, voici la description de ces différents royaumes composant le continent d'Excillant :

Savalon, le royaume de la sécheresse Un pays transformé en désert par l'exploitation forestière et les guerres par la dynastie régnante 200 ans auparavant. Des veines d'eau souterraines ont été découvertes et la ville commence à être submergée en conséquence. Il est également connu pour sa salle de casino luxueuse. Wiswald, le royaume magique Un pays établi par des mages avec Emma Odilia à la barre près de 50 ans auparavant. Les mages se sont consacrés à leurs études à l'Institut de recherche magique, qui sert également d'organisme gouvernemental, mais la végétation est maintenant envahissante et la ville en désordre. Rimedahl, le royaume des neiges Une nation religieuse entourée de neige et de glace qui, selon la légende, a été sauvée par un dragon il y a environ 1 000 ans. L'Église de Rimedahl, qui vénère le dragon ayant sauvé la nation en tant que dieu, est la religion officielle du pays. Holograd, la nation militaire Il y a 300 ans, un héros réunissait de nombreux clans qui vivaient dans des friches stériles. C'est ainsi qu'Holograd a commencé. Depuis, il a annexé les pays voisins, et maintenant d’autres pays renforcent leurs défenses.

Du côté des fonctionnalités que vous retrouverez en jeu, il y a le retour des attaques spéciales bien visuelles et qui une fois lancées déclenchent une musique de fond particulière, donnant un buff à toute l'équipe tant qu'elle est jouée. Des compétences de soutien peuvent également elles être équipées en maîtrisant une classe, offrant divers effets fort utiles. Sur le terrain, il est possible de donner un coup d'épée pour couper les hautes herbes et pourquoi pas obtenir un objet avec un peu de chance, mais surtout toucher les ennemis pour avoir l'avantage au début du combat. Autres éléments concernant les affrontements, certains ennemis sont capables de contrer les attaques voire même l'utilisation de nos objets, et les combats consécutifs font leur retour, idéal pour farmer.

Des quêtes secondaires sont proposées en plus du scénario principal tournant autour des quatre cristaux, permettant d'obtenir des récompenses et de découvrir d'autres facettes du monde d'Excillant, comme ce que deviennent les porteurs d'Astérisques vaincus. Le mini-jeu de cartes appelé Bind & Divide (B'n'D) pouvant être essayé dans la démo se retrouvera évidemment dans la version finale, les PNJ avec une icône de carte proposant des parties un peu partout. Enfin, en lieu et place de la reconstruction de village lorsque le jeu était en veille sur 3DS, des explorations en mer hors ligne ou en ligne avec l'aide des autres joueurs servent à gagner des objets et de l'expérience, avec une limite de 12 heures, il ne faut pas pousser.

Vous pouvez découvrir ci-dessous un aperçu des divers éléments présentés en lien avec Wiswald et Rimedahl. Il ne serait pas étonnant qu'Holograd y ait aussi droit prochainement.

Sinon, sachez que Square Enix prévoit de sortir un nouvel artbook le 3 mars prochain au Japon, Bravely Default II Design Works - The Art of Bravely 201X-2021, dont la couverture arbore une illustration originale des personnages principaux de ce nouvel épisode.

