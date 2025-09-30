Cairn : l'escalade attendra, une mauvaise nouvelle tombe

Le studio indépendant The Game Bakers a annoncé aujourd'hui que le lancement de Cairn, jeu très attendu, était reporté au premier trimestre 2026. Cette décision difficile a été prise afin de garantir que Cairn soit au mieux de sa forme lors de sa sortie et offre aux joueurs une expérience inoubliable, à la hauteur de leurs attentes après la version de démonstration. La démo de Cairn a reçu 99 % d'avis positifs sur Steam et a été jouée par plus de 600 000 joueurs sur PC et PS5.

Pourquoi Cairn est repoussé ?





Le jeu est actuellement finalisé en termes de contenu, et ces quelques mois de développement supplémentaires seront consacrés à l'optimisation, à la correction des bugs et aux derniers ajustements. Chez The Game Bakers, l'objectif a toujours été de créer des jeux qui restent gravés dans la mémoire des joueurs. Pour Cairn, malgré les efforts déployés par l'équipe, ce but exige un temps supplémentaire. Emeric Thoa, le directeur créatif, explique :

Nous avons mené de nombreux tests de gameplay, et les retours des joueurs sont excellents : Cairn est vraiment exceptionnel. Nous voyons également tout le potentiel d'amélioration pour une expérience encore plus immersive. Après cinq ans de travail, il serait absurde de précipiter le lancement. Nous voulons être fiers du jeu que nous allons proposer.

À partir du 13 octobre, la démo de Cairn sera mise à jour : pendant une période limitée, les grimpeurs pourront voir apparaître les fantômes d'autres joueurs grimpant avec eux sur le mont Tenzen. Ces fantômes, représentant des joueurs rapides, des membres de la communauté et de l'équipe, leur permettront de se mesurer aux meilleurs, d'observer de nouvelles techniques ou de découvrir de nouveaux itinéraires et des zones cachées.

Quand sortira Cairn ?





La date de sortie de Cairn n'est pas encore fixée, mais le jeu sera disponible sur PS5 et PC au premier trimestre 2026. Si vous voulez gravir une montagne dès maintenant, Insurmountable est disponible à 3,19 € (- 84 %) sur GOG.com.