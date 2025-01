Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, la Saison 2 dévoile sa date et son contenu

Activision, Raven Software et Treyarch lanceront dans quelques jours la Saison 2 de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone, rajoutant encore une fois pas mal de contenu inédits. Pour rappel, les deux jeux de tir avaient accueilli le mois dernier une collaboration avec Squid Game 2.

Cette fois, les joueurs de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone vont avoir droit à des cartes multijoueur, des armes, une map Zombies ou encore des modes de jeu pour la Saint-Valentin, voici tout ce qu'il faut savoir sur la Saison 2 :

VUE D’ENSEMBLE DU MULTIJOUEUR :



: Déployez-vous sur trois cartes inédites dès le lancement de la Saison 2 : Admirez l'opulence du penthouse d'un parrain du crime d'Avalon dans Bounty ; affrontez vos ennemis entre des bolides sur le point d'être vendus sur le marché noir dans Dealership ; et luttez pour votre survie sur un yacht volé avec la carte Lifeline. Plus tard dans la saison, vous pourrez vous lancer dans des combats rapprochés à bord d'un train à grande vitesse avec Bullet Train, et prendre de la hauteur sur Grind, de retour après son apparition dans Black Ops II. Nouveaux modes de jeux et évènements à durée limitée pour la Saint-Valentin : Améliorez vos opérateurs en les éliminant dans Surrégime et testez vos compétences avec des armes aléatoires dans Jeu d'armes. Et pour les amoureux comme pour les combattants, mettez à mal votre compatibilité avec les modes Escarmouche à trois et Battle de danse.

: Élargissez vos opportunités tactiques avec le nouvel atout Sillage et la série de points Machine de guerre. En cours de saison, vous pourrez traquer votre prochaine cible avec l'atout Instinct de chasseur et remplacer votre arme de mêlée par un lanceur grâce à la nouvelle carte Joker Tapette à mouches. Saison classée 2 et annonce de la Major I : Attendez-vous à une nouvelle saison de parties classées en multijoueur, avec de toutes nouvelles récompenses à gagner. De plus, de nouvelles informations arrivent quant au Major I de la Call of Duty League ! VUE D’ENSEMBLE DU MODE ZOMBIES :



: Des catacombes maudites gardent un portail vers l'Ether sombre. Suivez les traces d'un explorateur condamné et poursuivez votre quête de l'artefact légendaire de la Sentinelle. Contenu supplémentaire : Restez vigilant face aux menaces avec l'atout Perception de la mort qu'il sera possible d'améliorer grâce à la recherche de nouvelles augmentations. Et pour faire face à la menace croissante, n'hésitez pas à mâcher les trois nouveaux GobbleGums et à manier la puissante Machine de guerre pour des dégâts explosifs.

: Les Imitateurs sont de retour, plus électrifiants que jamais. Heureusement, de nouvelles ressources sont à votre disposition pour affronter la horde. Maniez le Bâton de glace et utilisez à bon escient les Lanternes éthériques. Nouvelles mises à jour de la qualité de vie : Pause en mode coopération, suivi des défis, préréglages personnalisés du HUD, et bien plus sont à venir avec la Saison 2. VUE D’ENSEMBLE DE WARZONE :



: L'emphase à été mise sur l'amélioration du gameplay, de la qualité de vie et de la résolution des bugs. Nouvelles compétences : Régénérez votre armure grâce au nouvel atout Armure réactive, disponible dès le 28 janvier. À la mi-saison, obtenez l'atout Profil bas pour améliorer votre vitesse de déplacement lorsque vous êtes accroupi, couché ou mis à terre.

Armes : Découvrez 10 nouvelles armes dans la Saison 2. Quatre sont révélées aujourd'hui : le fusil d'assaut Cypher 091, la mitraillette PPSh-41, la mitrailleuse Feng 82 et le fusil tactique TR2. Attendez-vous à ce que de nouvelles armes de mêlée soient dévoilées à la mi-saison ! De plus, déverrouillez de nouveaux accessoires d'armes, comme l'arbalète, la bande de munition, et plus encore.

: Le tout nouveau Passe de combat de la Saison 2 offre une quantité impressionnante de contenu, y compris des niveaux gratuits et trois armes de base, ainsi que des récompenses telles que de nouveaux plans d'armes, des apparences d'opérateurs, des cartes d'appel, des mouvements d'exécution, des emotes, et plus encore. Saison 2 Opérateurs : Vortex, l'opérateur du BlackCell, est accompagné de Nocturne, l'opérateur du Passe du combat, un chasseur mortel qui traque impitoyablement ses cibles. De plus, prenez le contrôle de Terminator, alors que l'assassin cybernétique arrive dans la boutique avec d'autres offres groupées incroyables.

La date de sortie de la Saison 2 de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone est fixée au 28 janvier 2025. Vous pouvez retrouver une bande-annonce plus haut, ainsi que CoD: BO 6 à partir de 58,73 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.