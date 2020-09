Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, le nouvel Opérateur Morte a l'apparence d'une star italienne

Vous connaissez Fabio Rovazzi ? Ça tombe bien, nous non plus ! Pour faire court, le jeune homme de 26 est un artiste italien multifacettes, surtout connu pour ses talents de chanteur mais aussi reconnu en tant qu'acteur, réalisateur et même vidéaste sur YouTube à ses heures perdues. Il est aussi un grand fan de la série Call of Duty, et c'est en partie pour ça qu'Infinity Ward l'a invité dans ses locaux pour donner son apparence à un personnage de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone.



Morte est un Opérateur inédit qui pourra être acheté dans un bundle à 2 400 CP à partir de demain. Cet ancien soldat des forces spéciales italiennes du 1° Régiment Col. Moschin est un grand fan des westerns-spaghettis si populaires en Italie, d'où son look fantaisiste de cow-boy habillé d'un poncho.

Le parcours de Morte est très intrigant. Le personnage interprété par Rovazzi, de son vrai nom Sergio Sulla, était un jeune Salernois passionné de Western et rêvant de faire respecter la loi. Cependant, ses désirs ont vite été anéantis par son fort tempérament, qui l'a d’ailleurs conduit dans le système judiciaire pour mineurs, pour avoir "défendu énergiquement" des malheureux contre des brutes locales. Coupé de sa route vers les forces de l'ordre, il s'est engagé comme volontaire auprès du colonel Moschin, en servant en Irak et en Libye. Mais après quelques temps, même l'armée s'est révélée inadaptée pour Sergio, qui est maintenant devenu l’opérateur Warcom nommé Morte, un surnom symbolisant un ultime hommage à son rêve, “mort”, celui de chasseur de primes qui voulait être shérif.

Et voici ce que raconte Fabio Rovazzi par rapport à son expérience, qu'il a d'ailleurs condensée dans une vidéo à retrouver plus haut dans cet article.

Devenir un personnage de Call of Duty a toujours été un rêve secret et impossible pour moi. Il n'y a pas de mots pour décrire mon excitation à l’idée de prêter ma voix et mon apparence à un opérateur. J'aime aussi le fait de rendre hommage à la tradition du Western italien. Quand je pense que des millions de joueurs pourront jouer avec mon personnage, je me sens flatté et satisfait, c'est au-delà de toutes mes attentes.

En France, il y a quelques semaines, Paul Pogba avait été appelé pour faire la promo de Warzone : à quand une star française modélisée dans les parties en ligne des jeux d'Infinity Ward ? En attendant, Call of Duty: Modern Warfare est disponible pour 54,30 € chez Amazon.



Lire aussi : Call of Duty: Warzone, des stations de métro teasées pour la Saison 6 ?