Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, Games of Summer, mode Régicide, Opérateur Morte et plus avec la Saison 5 Reloaded

Comme pour les précédentes, Call of Duty: Modern Warfare et Warzone vont encore avoir droit à une jolie vague de contenu supplémentaire pour la moitié de la saison en cours. Le contenu Saison 5 Reloaded est disponible depuis ce matin sur PC, PS4 et Xbox One, grâce à des mises à jour pesant de 10,6 à 17,6 Go suivant les plateformes et les versions.

Elle apporte avant tout les Games of Summer, le premier évènement spécial de l'ère du Battle Royale qui se déroulera du 28 août à 19h00 au 7 septembre à la même heure. Le but sera de défendre les couleurs de son pays en obtenant des médailles grâce à des défis solos. Ils sont au nombre de 5, sont décrits comme faciles d'accès, mais durs à maîtriser, et iront du classique parcours d'entraînement au challenge de parkour. Il y a un tas de récompenses uniques à gagner, comme des skins de véhicules, des klaxons, des jetons d'XP, des plans d'arme légendaires ou encore un charme d'arme. Le bonus ultime, si vous obtenez l'or dans les cinq défis, sera le fusil d'assaut légendaire Juliet. Et il y aura à côté de ça la compétition par équipe, avec moins d'enjeux, mais tout de même un classement général équilibré en fonction du nombre de participants par pays, pour que chacun ait sa chance.

À part ça, la nouvelle FiNN LMG peut être obtenue en achetant le bundle Mainframe, une skin légendaire de Gaz est accessible via le pack Game Winner, et l'opérateur Morte intègre aussi la boutique.

Du côté de Warzone, le mode Régicide (King Slayer) promis en début de Saison 5 arrive cette semaine, avec des équipes qui s'affrontent dans une déclinaison de Battle Royale avec du scoring. Ici, le cercle ne se referme pas, mais se déplace autour de la carte, tandis que les meilleurs joueurs des cinq meilleures équipes seront marqués en tant que « roi », et apporteront des points supplémentaires et un Killstreak en cas d'élimination. Escarmouche accueille de son côté la carte Stade alors que les Tournois Escarmouche font leur retour : ce mode sera d'ailleurs jouables gratuitement par les utilisateurs de Call of Duty: Warzone dans le cadre d'un week-end spécial, du 28 août au 2 septembre.

Les joueurs de Modern Warfare vont eux pouvoir profiter de Guerre Terrestre Renforcée, une variante où trois drapeaux doivent être sécurisés au centre de la map, et que vous ne revivez que lorsque votre équipe a repris le contrôle de l'un d'entre eux. Si les trois drapeaux passent de la couleur de votre camp, vous gagnez automatiquement la partie.

Pour mémoire, nous avons rendez-vous demain, mercredi 26 août 2020 à 19h30, pour une révélation de Call of Duty: Black Ops Cold War à Verdansk, avec ce qui devrait être un évènement dynamique.