Call of Duty: Modern Warfare II, la Task Force 141 part au combat dans un teaser live-action, une date pour la révélation mondiale

Petit à petit, Activision et Infinity Ward font monter la hype autour de Call of Duty: Modern Warfare II, l'épisode de 2022 qui a récemment été daté. Nous avions alors eu droit à des artworks introduisant les membres de la Task Force 141. Ces derniers reviennent à présent dans une bande-annonce teaser en live-action dont le mot d'ordre est que « L'arme la plus redoutable, c’est l’équipe ».

À bord d'un véhicule blindé, John Price, Simon « Ghost » Riley, John « Soap » MacTavish, Kyle « Gaz » Garrick et Alejandro Vargas se préparent au combat, le tout sur fond de la chanson Saturdays = Celebration de Big K.R.I.T. feat. Jamie N Commons. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est la date qui nous est donnée à la fin de la vidéo, le 8 juin. Comme le laissait penser une inscription visible lors de l'introduction de l'équipe, c'est bien la semaine prochaine que sera présenté le jeu, avec sans doute du gameplay. La révélation mondiale aura lieu à 19h00.

Call of Duty: Modern Warfare II sortira le 28 octobre sur des supports encore non communiqués, laissant toujours en suspend la question d'une sortie exclusive sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Visiblement, il devrait être commercialisé sur Steam. Le précédent Call of Duty: Modern Warfare est lui toujours en vente sur Amazon au prix de 39,90 €.