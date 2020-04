Call of Duty: Warzone, le mode Multijoueur de Modern Warfare jouable gratuitement ce week-end

Au début du mois, Activision et Infinity Ward invitaient les joueurs de Call of Duty: Warzone à essayer gratuitement le mode Multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare. Pour mémoire, le Battle Royale en free-to-play et le jeu payant partagent leur Battle Pass et leur système de progression.

Si vous aviez aimé la démarche, réjouissez-vous : l'offre va de nouveau être disponible ce week-end ! Du 24 avril à 19h au 27 avril à la même heure, vous allez pouvoir arpenter le mode Multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare depuis votre client Call of Duty: Warzone, sur PC, PS4 et Xbox One.

Seront jouables des parties en 6v6 ou 10v10 sur les variantes traditionnelles de l'expérience, mais seulement sur cinq cartes : Aniyah Incursion, Hovec Sawmill, Khandor Hideout, Shoot House et Talsik Backlot. Vous aurez ainsi un bon moyen de continuer à gagner de l'expérience pour débloquer des éléments de la Saison 3 en vous sortant de la routine des modes Battle Royale et Pillage, sans pour autant être forcés de dépenser un sou.

