Cannibal : une suite aux films de Ruggero Deodato annoncée sous forme de jeu d'aventure

Depuis les sagas Saw et Hostel, le genre horrifique a atteint un degré de violence et de gore difficilement soutenable au cinéma, mais dès la fin des années 70, Ruggero Deodato avait déjà réussi à choquer les spectateurs avec Le Dernier monde cannibale. Sa suite officieuse, Cannibal Holocaust, est désormais culte, et un troisième volet à cette Trilogie Cannibale, Amazonia : La jungle blanche, est sortie en 1985. Même encore aujourd'hui, ces films ne sont pas à mettre devant tous les yeux.

Eh bien, figurez-vous que la Trilogie Cannibale sera prochainement une quadrilogie, non pas via le cinéma, mais bien au travers d'un jeu vidéo, Cannibal, développé par Fantastico Studio en collaboration avec Ruggero Deodato. Le réalisateur italien exprime sa volonté de vouloir expérimenter de nouvelles choses et de se lancer un nouveau défi au travers du langage vidéoludique, même s'il avoue que les films d'horreur sur le thème des cannibales cachés dans la jungle a perdu de sa superbe au fil des années, laissant place à des documentaires un peu moins sensationnels.

Cannibal sera donc un jeu d'horreur et d'aventure narratif développé sous Unity et reprenant les codes du genre, le joueur contrôlant plusieurs personnages partant explorer la jungle de Bornéo. La direction artistique s'inspirera des dessins de Solo Macello, l'artwork principal est d'ailleurs au centre du teaser dévoilé aujourd'hui, avec la musique de Riz Ortolani, composée pour Cannibal Holocaust, accompagnant le visuel.

Cannibal est déjà attendu dans le courant du mois de novembre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.