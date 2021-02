Capcom Arcade Stadium : sortie sur Switch, liste des jeux rétro dont un entièrement gratuit, versions PS4, Xbox One et PC, la totale

Capcom avait annoncé Capcom Arcade Stadium en fin d'année dernière pour la Switch. Sans crier gare, nous avons appris lors du Nintendo Direct qu'il était disponible dès maintenant, lui qui donne accès à un total de 32 jeux rétro dans une expérience bien enrobée. Elle propose des options pour gérer la vitesse de jeu, le niveau de difficulté, les paramètres ou les filtres d'affichage, différentes bornes virtuelles en 2D et en 3D à débloquer, une fonction Rewind, et même des Timed Challenge et Score Challenge avec des classements en ligne.



Le modèle économique est assez particulier, car vous aurez le choix entre 3 packs de 10 jeux à télécharger via une version gratuite comprenant 1943: The Battle of Midway, chacun coûtant 9,99 €, et une édition complète à 27,99 €.

Dawn of the Arcade (1984-1988) Vulgus (1984)

(1984) Pirate Ship Higemaru (1984)

(1984) 1942 (1984)

(1984) Commando (1985)

(1985) Section Z (1985)

(1985) Trojan (1986)

(1986) Legendary Wings (1986)

(1986) Bionic Commando (1987)

(1987) Forgotten Worlds (1988)

(1988) Ghouls 'n Ghosts (1988) Arcade Revolution (1989-1992) Strider (1989)

(1989) Dynasty Wars (1989)

(1989) Final Fight (1989)

(1989) 1941: Counter Attack (1990)

(1990) Mercs (1990)

(1990) Mega Twins (1990)

(1990) Carrier Air Wing (1990)

(1990) Street Fighter II (1991)

(1991) Captain Commando (1991)

(1991) Varth: Operation Thunderstorm (1992) Arcade Evolution (1992-2001) Warriors of Fate (1992)

(1992) Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting (1992)

(1992) Super Street Fighter II Turbo (1994)

(1994) Armored Warriors (1994)

(1994) Cyberbots: Full Metal Madness (1995)

(1995) 19XX: The War Against Destiny (1995)

(1995) Battle Circuit (1997)

(1997) Giga Wing (1999)

(1999) 1944: The Loop Master (2000)

(2000) Progear (2001)

Le 32e jeu, Ghosts 'n Goblins, est aussi disponible gratuitement jusqu'au 25 février, suite à quoi il sera payant 1,99 $ ou inclus dans le pack tout-en-un. La dernière bonne nouvelle, c'est que Capcom Arcade Stadium a au passage été annoncé sur PS4, Xbox One et PC, a une date encore gardée secrète.