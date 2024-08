Capcom : un énorme jeu présent à la gamescom 2024, un véritable évènement pour les fans

La gamescom 2024 approche à grands pas, la ville de Cologne en Allemagne accueillera de nombreux éditeurs qui exposeront leurs jeux aux fans. Les personnes sur place pourront mettre les mains sur des titres avant leur sortie, Capcom compte bien séduire un maximum de joueurs en apportant un gros jeu très attendu.

Le studio japonais dévoile son line-up pour la gamescom 2024, les visiteurs pourront notamment découvrir une démo de Monster Hunter Wilds grâce à plus de 60 bornes sur 900 mètres carrés. Ce sera la première fois que le titre sera jouable, le producteur Ryozo Tsujimoto, le directeur exécutif et artistique Kaname Fujioka et le réalisateur Yuya Tokuda seront présents pour l'occasion. Sur la Toile, les fans pourront découvrir Monster Hunter Wilds au travers de streams pendant toute la durée du salon.

Street Fighter 6 sera également présent, avec la possibilité d'essayer Terry Bogard de Fatal Fury avant son arrivée dans le jeu de combat cet automne. Capcom viendra aussi avec Ace Attorney Investigations Collection, une compilation regroupant Ace Attorney Investigations : Benjamin Hunter et Ace Attorney Investigations 2 : Le Pari du Procureur pour PC, PlayStation, Xbox et Switch et qui sortira le 6 septembre prochain. Monster Hunter Now fêtera son premier anniversaire lors de la gamescom 2024, Capcom et Niantic dévoileront pour l'occasion le contenu de la saison à venir. Enfin, le tout récent Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sera jouable pour tenter de séduire de nouveaux joueurs.

Il y en aura donc pour tous les goûts ! La gamescom 2024 aura lieu du 21 au 25 août prochain. Vous pouvez retrouver Street Fighter 6 à partir de 26 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.