Captain Tsubasa: Rise of New Champions, une bande-annonce de gameplay entre la Nankatsu et la Toho diffusée

La semaine dernière, Bandai Namco et Tamsoft ont annoncé Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un jeu de football arcade mettant en scène les personnages cultes avec qui ont grandi bon nombre d'entre nous. Nous vous avions par la suite fait découvrir du gameplay capturé lors de notre session d'essai, et c'est désormais au tour de l'éditeur d'en faire de même.

Cette fois, vous pouvez voir l'entrée complète sur le terrain ainsi que les compositions d'équipe avec le coût total que nous avions évoqué. Pour le reste, nous avons encore droit à une opposition entre la Nankatsu Junior High School et la Toho Academy, les seules équipes ayant été montrées en action hormis celles du Japon et de l'Allemagne en Junior Youth dans le trailer d'annonce. L'avantage de cette vidéo, c'est qu'elle montre certaines actions que nous n'avions pas forcément pu réaliser, notamment l'utilisation de la Zone V par Wakashimazu, qui prend appui sur le poteau ! Encore mieux, nous avons droit à un clash aérien, le genre d'action typique de la licence.

Au passage, l'auteur de Captain Tsubasa, Yōichi Takahashi, avait partagé un petit message en vidéo :

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est attendu cette année sur PS4, Switch et PC.

Lire aussi : PREVIEW de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un jeu de foot fun, mais encore assez maladroit