Captain Tsubasa: Rise of New Champions fait le point sur ses modes scénarisés en vidéo, du tournoi scolaire au championnat international

Ces derniers temps, le focus de Captain Tsubasa: Rise of New Champions a surtout été mis sur les équipes des sélections juniors internationales, avec encore cette semaine la diffusion d'une vidéo pour la France. Pas de temps mort, Bandai Namco revient déjà à la charge avec une longue bande-annonce faisant le point sur le contenu du jeu de football de Tamsoft.

La première partie met en avant la formation japonaise de Tsubasa face à l'Allemagne de Karl Heinz Schneider, l'occasion de montrer en action les techniques spéciales des différents personnages. Nous avons ensuite droit à un retour dans le passé à l'époque du championnat national des écoles, lorsque notre héros est blessé à l'épaule et à la jambe, des évènements cultes que nous revivrons dans l'Épisode Tsubasa, dont la finale entre la Nankatsu et la Toho avec ses multiples retournements de situation. Pour vivre des moments inédits, l'Épisode Nouveau Héros (Episode of New Hero) nous permettra lui de créer notre footballeur et d'intégrer au choix la Furano MS, la Toho Academy ou la Musashi MS.

Ce trailer met tout de même en avant pas mal de séquences encore jamais vues, avec l'introduction du tournoi Junior Youth World Challenge prenant place en Amérique du Nord (au moins à San Francisco vu le pont), remplaçant celui qui se tient réellement en France dans l'œuvre originale. Des séquences animées du plus bel effet seront ainsi présentes pour narrer ce pan du jeu. Enfin, ce sont les différentes équipes internationales qui sont introduites, reprenant le contenu des vidéos déjà diffusées, mais mettant aussi en lumière de nouvelles équipes comme l'Italie de Zino Hernandez et Leonardo Rusciano, l'Angleterre de Robson et l'Uruguay de Ramon Victorino.

Et pour conclure cette bande-annonce, l'éditeur se décide enfin à nous teaser le multijoueur en ligne jusqu'à 4 joueurs, dont les « multiples modes de jeu » restent encore à être découverts. Nous avons encore tout le temps pour que cette partie soit détaillée, la sortie de Captain Tsubasa: Rise of New Champions étant fixée au 28 août sur PS4, Switch et PC.

Lire aussi : MAJ Captain Tsubasa: Rise of New Champions, bande-annonce inédite, date de sortie, éditions spéciales et Character Pass, la totale