Carrion arrive enfin sur PS4 avec une bande-annonce et une réduction

Cela fait maintenant plus d'un an qu'est sorti Carrion, un jeu d'action à l'ambiance horrifique où le jour incarne une créature informe et tentaculaire s'échappant l'un laboratoire en détruisant tout sur son passage. Le titre avait été lancé sur PC, Xbox One et Nintendo Switch, et il arrive enfin sur PlayStation 4.

Sebastian Krośkiewicz, programmeur, graphiste, designer et directeur du jeu chez Phobia Game Studio, a pris la parole sur le PlayStation Blog pour marquer ce lancement, revenant sur le développement de Carrion. Le titre se présente comme un « jeu d'horreur inversé », un concept inspiré des Aliens vs. Predator, mais le monstre incarné par le joueur puise davantage du côté de The Thing de John Carpenter. La difficulté a été de proposer un gameplay adapté à la créature tout en conservant cet aspect arcade amusant, tout un défi qu'a relevé avec brio le studio, Carrion ayant été nommé aux DICE Awards 2021 et même récompensé aux BAFTA Games Awards 2021.

C'est donc un titre indépendant de qualité qui débarque cette semaine sur PS4, et pour son lancement, il bénéficie même d'une réduction de 20 % pendant deux semaines, abaissant son prix à 15,99 €. Vous pouvez acheter le jeu via des cartes PSN vendues sur Amazon.