Carto : le jeu a croqué de Humble Games daté, une bande-annonce diffusée pour émoustiller

Carto est un petit jeu d'aventure en 2D qui a de quoi titiller... Et pour cause, le concept est assez fou, le joueur aura la possibilité d'utiliser des terrains entiers, de les modifier, pour continuer son périple. Humbles Games a donc attendu le top départ de la gamescom 2020 pour partager une nouvelle bande-annonce dévoilant, au passage, la date de sortie.

Pour vous donner une idée du jeu :

Carto est un jeu d'aventure captivant qui s'articule autour d'une mécanique de puzzle unique en son genre. Utilisez ce pouvoir pour explorer des contrées mystérieuses, aider une bande d'amis, et guider Carto dans son voyage pour qu'il puisse rentrer chez lui. Caractéristiques Puzzle/mécanisme d'exploration unique : réorganisez les pièces de votre carte et regardez le monde changer autour de vous !

Relaxez-vous et explorez des contrées paisibles, mais mystérieuses, tout en débusquant des secrets et en résolvant des énigmes.

Découvrez des paysages somptueux dessinés à la main.

Rencontrez de nouveaux amis et aidez-les à résoudre leurs problèmes !

Voyagez à travers différents univers, chacun ayant ses propres caractéristiques.

Et c'est pour quand finalement ? Carto verra le jour le 27 octobre 2020 sur PS4, Xox One, Switch, et PC.