Cat Quest III : les Pi-Rats des Chat-raïbes larguent les amarres dans une vidéo de lancement

Depuis 2017, The Gentlebros développe les Cat Quest, d'adorables jeux de rôle et d'action en vue de dessus avec des chats anthropomorphiques. Le second volet a été lancé en 2019 avec des chats et des chiens, mais il est désormais temps de partir en mer, façon pirates des Chat-raïbes.

C'est aujourd'hui que sort Cat Quest III, d'abord connu sous le nom Cat Quest: Pirates of the Purribean avant de retrouver un chiffre plus traditionnel. Ce troisième volet nous emmène dans l'archipel des Chat-raïbes pour dénicher des secrets et trésors, mais également pour affronter les Pi-Rats qui veulent mettre les mains sur l'Étoile du Nord. Côté gameplay, il faudra toujours explorer des cavernes et des donjons, mais aussi s'aventurer en mer à bord d'un navire et participer à des batailles navales. Pour aider les joueurs, un mode coopératif local est disponible.

Cat Quest III est disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, avec 10 % de réduction sur Steam pendant une semaine (voire 15 % via Gamesplanet). Maximum Entertainment distribue quant à lui une édition physique sur PS5 et Switch avec le jeu, une carte de navigation et une planche d'autocollants. Une boîte disponible contre 29,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.