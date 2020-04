Cat Quest : une date de sortie pour le Pawsome Pack regroupant les deux jeux

Les collectionneurs et amateurs de versions physiques vont pouvoir agrandir leur liste de jeu cet été avec la sortie sur PS4 et Switch de Cat Quest: Pawsome Pack, une compilation en boîte qui regroupe les deux RPG avec des chats de The Gentlebros.

Comme l'annonce PQube, la date de sortie de Cat Quest: Pawsome Pack est en effet fixée au 31 juillet 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One, et les précommandes sont déjà ouvertes. Cette édition physique coûtera 34,99 €, qu'importe la plateforme, et les joueurs retrouveront Cat Quest ainsi que sa suite Cat Quest II, deux jeux de rôle orientés vers l'action prenant place dans un royaume habité par des chats.

Pour rappel, Cat Quest est disponible en version dématérialisée sur PlayStation 4, PC et Switch, tandis que le second opus est sorti sur ces mêmes plateformes, avec une version Xbox One en prime.