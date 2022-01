CES 2022 : AMD Ryzen 6000 Series, la nouvelle gamme de CPU pour ordinateurs portables officialisée et détaillée, la 7000 Series déjà teasée

Comme tous les gros constructeurs, AMD tenait cette semaine une conférence au CES 2022, et il y a logiquement parlé de l'avenir des processeurs pour ordinateurs portables qu'il développe. Un an après les Ryzen 5000 Series Mobile, c'est logiquement la gamme AMD Ryzen 6000 Series qui est introduite, elle qui sera basée sur l'architecture de cœurs haute performance 6 nm Zen 3+ et équipée des solutions graphiques intégrées à l'architecture AMD RDNA 2.

Plus de 200 ordinateurs portables intégrant cette catégorie de CPU seront commercialisés à partir de février 2022. Il y en aura comme d'habitude pour toutes les bourses, des AMD Radeon RX 6000M tournées vers les performances (potentiellement jusqu'à 20 % supérieures aux RX 5000M) aux RX 6000S alliant puissance et économie d'énergie, en passant par les RX 6500 XT et RX 6400 se limitant au 1080p et vendues à partir de 199 $.

AMD a également déjà teasé les processeurs Ryzen 7000 Series qui pourraient débarquer dès la seconde moitié de 2022, et seront basés sur l'architecture de cœurs Zen 4 bénéficiant du processus de fabrication en 5 nm et étrennant le nouveau socket AM5. Tout est expliqué par le constructeur ci-dessous.

AMD dévoile de nouvelles cartes graphiques mobiles haute performance pour les portables fins et légers avec une efficacité énergétique exceptionnelle et de nouvelles cartes graphiques PC

Les nouvelles cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000M Series offrent en moyenne des performances 20 % plus rapides que la gamme actuelle1 ; Les nouvelles cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000S Series permettent de jouer aux derniers jeux en haute performance sur les ordinateurs portables de nouvelle génération.

Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6500 XT à partir de 199 $ SEP, permettent à plus de joueurs d'avoir accès aux jeux en 1080p, de plus, la prochaine version du logiciel AMD et sa nouvelle technologie d'upscaling offrent des performances accrues sur des milliers de jeux.

Lors de la diffusion en direct de Product Premiere 2022, AMD (NASDAQ: AMD) a dévoilé les dernières nouveautés et améliorations de sa gamme de cartes graphiques AMD Radeon, offrant aux joueurs plus que jamais, une expérience de jeu incroyable.



La famille de cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000M Series s'agrandit avec l'ajout des Radeon RX 6850M XT, Radeon RX 6650M XT, Radeon RX 6650M, Radeon RX 6500M et Radeon RX 6300M, apportant un niveau de performance supérieur et propulsant les ordinateurs portables haut de gamme. AMD a également annoncé sa nouvelle gamme de cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000S — les AMD Radeon RX 6800S, Radeon RX 6700S et Radeon RX 6600S — optimisées pour proposer un jeu haute performance avec une efficacité énergétique exceptionnelle sur des ordinateurs portables toujours plus fins et légers, lesquels figurent parmi le segment du marché à la croissance la plus rapide2.

Concernant ses cartes graphiques pour PC, AMD a annoncé les Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400, rendant accessible à plus de joueurs l'expérience des jeux AAA et titres eSport en 1080p.

Toutes les nouvelles solutions graphiques AMD Radeon s'appuient sur l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2 et bénéficient de la technologie mémoire AMD Infinity Cache à bande passante élevée et à faible temps de latence, le tout accompagné de mémoire GDDR6 à haut débit. Microsoft Windows 11 et Microsoft DirectX 12 Ultimate, la technologie de suréchantillonnage AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) et d'autres fonctionnalités avancées participent à offrir des expériences de jeu visuellement époustouflantes avec un haut débit d'images.

De plus, AMD a présenté plusieurs nouvelles technologies intelligentes ainsi que la prochaine version de l'application AMD Adrenalin Edition. Prévue pour être disponible au premier trimestre 2022, cette mouture comprendra AMD Radeon Super Resolution (RSR), une nouvelle technologie d'upscaling s'appuyant sur les pilotes et permettant d'atteindre des niveaux de performance accrus avec des visuels de haute qualité dans des milliers de jeux.

« De plus en plus de développeurs profitent de nouvelles fonctionnalités passionnantes pour créer des visuels incroyablement réalistes, nécessitant de nouveaux niveaux de puissance graphique » a déclaré Scott Herkelman, senior vice president general manager, Graphics Business Unit chez AMD. « Notre objectif est de faire en sorte que le plus de joueurs possible profite de ces jeux comme les développeurs l'avaient prévu. Nous sommes ravis de présenter un nouvel arsenal de produits et de technologies graphiques permettant à tout le monde de profiter des jeux époustouflants d'aujourd'hui, que ce soit chez soi ou en déplacement. »

Cartes graphiques AMD Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400

La carte graphique AMD Radeon RX 6500 XT offre des performances de jeu en moyenne jusqu'à 35 % plus rapides que la concurrence3 en 1080p avec les réglages élevés, tandis que l'AMD Radeon RX 6400 est conçue pour offrir un rendu incroyable aux jeux 1080p dans les systèmes OEM. Bénéficiant du procédé de fabrication en 6 nm pour des performances et une efficacité énergétique exceptionnelles, les cartes graphiques AMD Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400 offrent aux anciens et nouveaux joueurs PC un gameplay incroyable grâce aux fonctionnalités AMD Radeon avancées.

Plus d'informations sur la carte graphique AMD Radeon RX 6500 XT sont disponibles ici, et davantage d'informations sur la carte graphique AMD Radeon RX 6400 ici.

Cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000M Series et Radeon RX 6000S Series

La nouvelle gamme de cartes graphiques mobiles AMD Radeon est conçue pour accéder aux jeux en déplacement avec un haut niveau de performances. Le nouveau GPU AMD Radeon RX 6850M XT, nouvelle tête d'affiche AMD Radeon RX 6000M Series, offre des performances de jeu épiques en 1440p pour les ordinateurs portables premium de nouvelle génération. Le GPU AMD le plus rapide pour les ordinateurs portables, offrant des performances de jeu 7 % plus rapides en moyenne que le précédent GPU mobile haut de gamme AMD Radeon RX 6800M4.

Les cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000S Series offrent un équilibre idéal entre performances et efficacité pour des ordinateurs toujours plus fins, permettant des designs d'ordinateurs portables gaming pouvant peser moins de 2 kilogrammes et s'avérant jusqu'à 20 % plus légers que les appareils existants5. Le puissant GPU AMD Radeon RX 6800S à 100 W, devrait offrir le nec plus ultra des jeux 1080p pour les ordinateurs ultrafins allant jusqu'à 100 FPS dans certains titres avec des paramètres maximum6, et devrait offrir des performances supérieures à la concurrence de 10 % en moyenne sur une sélection de jeux en 1080p7. Plus d'informations sur les GPUs mobile AMD Radeon RX 6600M et Radeon RX 6000S Series sont disponibles ici.

AMD Software : Adrenalin Edition

AMD continue d'améliorer sa suite logicielle, offrant des fonctionnalités qui participent à un gameplay réactif et à faible temps de latence avec des visuels haute-fidélité. La prochaine version, qui devrait être disponible au premier trimestre 2022, comprend AMD Radeon Super Resolution (RSR), une nouvelle technologie de suréchantillonnage spatiale. Basé sur le même algorithme qu'AMD FidelityFX Super Resolution, RSR libère de nouveaux niveaux de performances permettant des expériences de jeu à résolution quasi native dans n'importe quel titre qui s'exécute en mode plein écran exclusif avec AMD RDNA. Les fonctionnalités supplémentaires de la prochaine version du logiciel AMD comportent des mises à jour de l'application AMD Link8 (AMD Link 5.0), permettant aux utilisateurs de jouer à leurs jeux PC sur un téléphone, une tablette ou un PC Windows de presque n'importe où. La technologie AMD Privacy View, animée par Eyeware, est une nouvelle fonctionnalité qui devrait être disponible au cours du premier semestre 2022. Utilisant la technologie de pointe de suivi de la tête et des yeux d'Eyeware, elle offrira un niveau de confidentialité accru. Pour en savoir plus sur la dernière version AMD Software : Adrenalin Edition, cliquez ici.

Framework AMD Advantage et technologies AMD Smart

Les ordinateurs portables AMD Advantage sont conçus pour offrir les meilleures expériences gaming, offrant de nouveaux niveaux de performances et de réactivité. Ils combinent les cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000M ou Radeon RX 6000S, l'offre logicielle AMD et les processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 Series ou Ryzen 6000 Series avec des technologies intelligentes exclusives AMD sans oublier d'autres caractéristiques avancées lors de leur conception. AMD Advantage continuera son développement en 2022 avec l'arrivée de nouveaux processeurs AMD Ryzen et de cartes graphiques AMD Radeon et plus de 20 nouveaux modèles d'ordinateurs portables. De plus, plusieurs améliorations et ajouts au large panel de technologies intelligentes AMD sont pensés pour améliorer les performances et prolonger la durée de vie de la batterie sur les ordinateurs portables AMD Advantage, notamment :

Technologie AMD Smart Access Memory (SAM) — prenant désormais en charge les nouveaux processeurs mobiles AMD Ryzen 6000 Series dotés du PCIe 4.0, la technologie SAM offre une augmentation des performances en jeu en fournissant aux processeurs AMD Ryzen un accès à l'intégralité de la mémoire graphique GDDR6 haute vitesse du système,

— prenant désormais en charge les nouveaux processeurs mobiles AMD Ryzen 6000 Series dotés du PCIe 4.0, la technologie SAM offre une augmentation des performances en jeu en fournissant aux processeurs AMD Ryzen un accès à l'intégralité de la mémoire graphique GDDR6 haute vitesse du système, Technologie AMD SmartShift MAX — anciennement technologie AMD SmartShift, la nouvelle version améliorée est optimisée pour un plus large éventail de jeux. En transférant la puissance de l'ordinateur portable entre les processeurs mobiles AMD Ryzen et les cartes graphiques AMD Radeon, la technologie SmartShift Max avec un GPU AMD Radeon RX 6850M XT et un processeur AMD Ryzen 6900H multiplie par 2 les performances de jeu en moyenne sur certains titres par rapport à un système avec un GPU AMD Radeon RX 6850M XT et un processeur AMD Ryzen 5900H 9 ,

— anciennement technologie AMD SmartShift, la nouvelle version améliorée est optimisée pour un plus large éventail de jeux. En transférant la puissance de l'ordinateur portable entre les processeurs mobiles AMD Ryzen et les cartes graphiques AMD Radeon, la technologie SmartShift Max avec un GPU AMD Radeon RX 6850M XT et un processeur AMD Ryzen 6900H multiplie par 2 les performances de jeu en moyenne sur certains titres par rapport à un système avec un GPU AMD Radeon RX 6850M XT et un processeur AMD Ryzen 5900H , Technologie AMD SmartShift ECO — prévue pour être disponible plus tard cette année, elle devrait permettre, lorsque l'ordinateur portable est sur batterie et doté d'un GPU AMD Radeon RX 6850M XT et d'un processeur AMD Ryzen 6900H Series 10 , de doubler le temps de jeu en passant automatiquement de la solution graphique Radeon dédiée à la solution graphique Radeon intégrée aux processeurs Ryzen,

— prévue pour être disponible plus tard cette année, elle devrait permettre, lorsque l'ordinateur portable est sur batterie et doté d'un GPU AMD Radeon RX 6850M XT et d'un processeur AMD Ryzen 6900H Series , de doubler le temps de jeu en passant automatiquement de la solution graphique Radeon dédiée à la solution graphique Radeon intégrée aux processeurs Ryzen, Technologie AMD Smart Access Graphics — Offre 15 % de performances de jeu supplémentaires en moyenne sur certains titres 11 en permettant au GPU AMD Radeon de contrôler directement l'affichage au lieu de transférer des informations via l'APU AMD Ryzen vers l'écran.

Disponibilité

L'Alienware m17 R5, un ordinateur portable AMD Advantage propulsé par un APU AMD Ryzen 6980HX et un GPU AMD Radeon RX 6850M XT devrait être disponible au deuxième trimestre 2022. D'autres ordinateurs portables dotés de la nouvelle carte graphique mobile AMD Radeon RX 6000M Series devraient être disponibles à partir du premier trimestre 2022 auprès des principaux revendeurs. Les ordinateurs portables équipés de cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000S devraient être disponibles à partir du premier trimestre 2022, y compris le ROG Zephyrus G14, le premier ordinateur portable AMD Advantage de 14 pouces propulsé par un APU AMD Ryzen 9 6900HS et un GPU AMD Radeon RX 6800S.

Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6500 XT devraient être disponibles auprès des partenaires AMD, notamment ASRock, ASUS, BIOSTAR, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX et Yeston et chez les détaillants mondiaux à partir du 19 janvier 2022. La carte graphique est annoncé à un prix suggéré de 199 $ US. Elle devrait également être disponible dans les systèmes des OEM et intégrateurs à partir du premier trimestre 2022. Les systèmes OEM avec carte graphique AMD Radeon RX 6400 devraient être disponibles dans le courant du premier semestre 2022.

AMD dévoile les nouveaux processeurs mobiles Ryzen, unifiant cœurs « Zen 3+ » et graphique AMD RDNA2 dans un design performant

AMD (NASDAQ: AMD) a annoncé, lors de l'évènement 2022 Product Premiere diffusé en direct, la nouvelle gamme de processeurs AMD Ryzen 6000 à destination des ordinateurs portables. Ils proposent la toute nouvelle architecture de cœur « Zen 3+ » qui se distingue par sa très haute efficacité et ses extrêmes performances et embarquent sur la puce la nouvelle architecture graphique AMD RDNA 2. Les nouveaux processeurs AMD Ryzen 6000 Series profitent qui plus est du procédé de fabrication de TSMC en 6nm et offrent des niveaux inégalés de performances s'agissant du graphique intégré notamment pour le jeu AAA en 1080p. À cela s'ajoutent des fonctionnalités à la pointe et une autonomie sans précédent. AMD a également annoncé les nouveaux processeurs Ryzen 7 5800X3D à destination des PC fixes avec technologie AMD 3D V-Cache pour des performances jeu au summum, dominant la concurrence1. AMD a également montré le nouveau processeur Ryzen 7000 Series bénéficiant de l'architecture « Zen 4 » et utilisant le nouveau socket AMD AM5.

« AMD est à l'avant-garde de l'innovation dans l'industrie PC proposant des expériences inédites pour les créateurs, les professionnels et les joueurs » déclare Saeid Moshkelani, senior vice president general manager, Client business unit, AMD. « Les nouveaux processeurs AMD Ryzen 6000 Series offrent une efficacité et une autonomie remarquables, des graphiques imbattables et des performances optimisées pour proposer le meilleur qu'AMD puisse offrir à chaque utilisateur d'ordinateur portable. »

Processeurs AMD Ryzen 6000 Series

Tout a commencé avec l'architecture « Zen » et les processeurs AMD Ryzen 6000 Series utilisent maintenant des cœurs de type AMD « Zen 3+ », lesquels sont optimisés pour proposer un étonnant niveau de performance par watt. Il s'agit des processeurs AMD Ryzen les plus rapides à date, avec des fréquences allant jusqu'à 5 GHz2, pour des vitesses de traitement jusqu'à 1,3 fois plus rapides et des graphiques jusqu'à 2,1x plus rapides que les 5000 Series.3

Le cœur « Zen 3+ » offre puissance et efficacité grâce à de nouvelles fonctions de gestion de l'énergie qui ajustent rapidement la fréquence mais aussi de nouveaux états de sommeil profond permettant d'économiser de la batterie. Face à la précédente génération de processeurs AMD Ryzen, les processeurs AMD Ryzen 6000 Series consomment jusqu'à 30 % d'énergie en moins pour la vidéo-conférence.4 Ainsi l'autonomie des processeurs Ryzen 6000 Series peut atteindre jusqu'à 24h en lecteur de films sur une simple charge5, le tout dans un ordinateur portable frais et silencieux.

Munis d'un maximum de 8 cœurs haute performance, chacun capable de gérer plusieurs tâches simultanément pour proposer un traitement de 16 threads, les processeurs AMD Ryzen 6000 Series offrent des performances ultimes aux ordinateurs portables fins et légers, avec des gains de performance allant jusqu'à 11 % en simple thread, et 28 % en multithread face à la génération précédente.6

Graphique AMD RDNA 2

Les processeurs AMD Ryzen 6000 Series sont les premiers processeurs mobiles à disposer de l'architecture RDNA 2 pour la solution graphique intégrée. Avec des performances graphiques jusqu'à deux fois supérieures à la génération précédente, il s'agit de la première solution graphique embarquée au monde à permettre de jouer avec fluidité à la plupart des jeux PC en Full HD.7 Les processeurs Ryzen 6000 Series bénéficient d'un tout nouveau moteur d'affichage offrant de très hautes résolutions et taux de rafraichissement. Les performances des AMD Ryzen 6000 Series sont jusqu'à 70 % plus rapides dans les jeux AAA face à la concurrence.8 Les écrans Dynamic HDR sont pris en charge, et la technologie AMD FreeSync permet de conserver une parfaite fluidité.

Nouvelle plateforme, nouvelles fonctions

En plus des performances, de l'efficacité et des graphiques exceptionnels, les processeurs AMD Ryzen 6000 Series étrennent une toute nouvelle plateforme qui offre les technologies et fonctions les plus avancées :

Mémoire DDR5 pour des performances accrues,

Support périphérique avec PCIe 4.0 et USB4 9 ,

, Annulation du bruit de fond par intelligence artificielle 10 ,

, Puissantes solutions Wi-Fi 6E signées Qualcomm et MediaTek,

Les processeurs AMD Ryzen 6000 Series sont les premiers processeurs x86 à pleinement prendre en charge les fonctions de sécurité de Windows 11 avec le processeur de sécurité Microsoft Pluton11 offrant un système sûr et une sécurité allant de la puce au Cloud. À cela s'ajoutent les autres fonctions AMD, comme le processeur AMD Secure et la technologie AMD Memory Guard qui font des processeurs AMD Ryzen 6000 Series les processeurs x86 les plus innovants au monde.

Caractéristiques : gamme grand public AMD Ryzen Mobile 2022

Au sommet de la gamme, les processeurs AMD Ryzen HX-Series offrent des performances optimales dans des formats fins et légers avec une incroyable puissance graphique. Pour les utilisateurs en quête de performance pour leurs déplacements, les processeurs AMD Ryzen 6000 U-Series constituent le choix idéal pour un équilibre parfait entre puissance et efficacité.

Une gamme de processeurs AMD Ryzen 5000 Mobile Series revivifiée propose des performances améliorées avec l'inclusion des technologies processeurs Zen 3 et sera également disponible en 2022.

Modèle Coeurs/Threads Fréquence boost/base 2 Cache TDP AMD Ryzen 9 6980HX 8C/16T Jusqu'à 5,0 GHz 20 Mo 45 W+ AMD Ryzen 9 6980HS 8C/16T Jusqu'à 5,0 GHz 20 Mo 35 W AMD Ryzen 9 6900HX 8C/16T Jusqu'à 4,9 GHz 20 Mo 45 W+ AMD Ryzen 9 6900HS 8C/16T Jusqu'à 4,9 GHz 20 Mo 35 W AMD Ryzen 7 6800H 8C/16T Jusqu'à 4,7 GHz 20 Mo 45 W AMD Ryzen 7 6800HS 8C/16T Jusqu'à 4,7 GHz 20 Mo 35 W AMD Ryzen 5 6600H 6C/12T Jusqu'à 4,5 GHz 19 Mo 45 W AMD Ryzen 5 6600HS 6C/12T Jusqu'à 4,5 GHz 19 Mo 35 W AMD Ryzen 7 6800U 8C/16T Jusqu'à 4,7 GHz 20 Mo 15-28 W AMD Ryzen 5 6600U 6C/12T Jusqu'à 4,5 GHz 19 Mo 15-28 W AMD Ryzen 7 5825U 8C/16T Jusqu'à 4,5 GHz 20 Mo 15 W AMD Ryzen 5 5625U 6C/12T Jusqu'à 4,3 GHz 19 Mo 15 W AMD Ryzen 3 5425U 4C/8T Jusqu'à 4,1 GHz 10 Mo 15 W



Les premiers ordinateurs portables avec processeurs AMD Ryzen 6000 Series sont attendus pour une disponibilité auprès des principaux partenaires OEM comme Asus, Dell et HP dès le mois de février 2022. Tout au long de l'année, AMD s'attend à une large disponibilité avec plus de 200 ordinateurs portables grand public et professionnels basés sur la famille de processeurs Ryzen 2022.

Processeurs AMD Ryzen PRO 6000 Series

Les processeurs AMD Ryzen 6000 PRO Series sont également attendus pour le début 2022 et continueront de s'appuyer sur une liste de premières technologiques avec de nouvelles fonctions pour être à la pointe des expériences premium sur des plateformes du même calibre. Profitant de l'architecture AMD « Zen 3+ » et du procédé de fabrication 6nm, les processeurs AMD Ryzen avec technologies PRO offrent également une suite de fonctions de sécurité, des outils de gestion ainsi qu'une stabilité et une fiabilité de classe entreprise, comme attendu par les professionnels et décideurs IT.

Avec AMD, Lenovo introduira ce printemps son nouvel ordinateur portable professionnel ultra premium, le ThinkPad Z, bénéficiant des processeurs AMD Ryzen PRO 6000 Series. Lenovo et AMD ont travaillé étroitement pour un design de plateforme à la pointe, des performances audio et vidéo irréprochables, une réactivité maximale, une expérience collaborative idéale ou encore des fonctionnalités de sécurité améliorées avec le processeur Microsoft Pluton et Lenovo ThinkShield.

Processeur AMD Ryzen 7 5800X3D avec technologie AMD 3D V-Cache

AMD a également annoncé un nouveau venu dans la famille à succès des processeurs AMD Ryzen 5000 Series, avec le premier processeur AMD Ryzen doté de la technologie AMD 3D V-Cache pour des expériences gaming incroyables. Disposant de l'architecture « Zen 3 », le processeur Ryzen 7 5800X3D est le processeur gaming le plus rapide au monde, offrant des performances moyennes 5 % supérieures en jeu et en 1080p dans une sélection de jeux face à la concurrence.1

Caractéristiques AMD Ryzen 7 5800X3D

Modèle Coeurs/Threads Fréquence boost/base Cache TDP AMD Ryzen 7 5800X3D 8C/16T Jusqu'à 4,5 GHz 100 MB 105 W



Cœur « Zen 4 » et socket AM5

AMD a fait la démonstration des processeurs Ryzen 7000 Series qui seront basés sur l'architecture « Zen 4 » en 5nm et disponibles dans le courant du second semestre 2022. Les processeurs Ryzen avec architecture « Zen 4 » seront complétés par l'introduction sur le marché d'un tout nouveau socket AMD : AM5.

Prise en charge partenaires



« Le partenariat d'Acer avec AMD nous permet de continuer à repousser les limites pour les joueurs », a déclaré James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. « L'utilisation par nos systèmes des dernières technologies processeur améliore l'expérience de jeu en donnant aux clients les performances dont ils ont besoin pour jouer - et gagner. »

« Nous sommes ravis que nos ordinateurs portables soient motorisés par les nouveaux processeurs AMD Ryzen pour offrir aux joueurs des visuels incroyables et des performances extraordinaires », a déclaré Shawn Yen, Product Management Director of Gaming Business Unit, ASUS. « Grâce à notre partenariat avec AMD, ASUS s'efforce d'offrir une expérience utilisateur exceptionnelle et de redéfinir le jeu mobile haute performance. »

« Grâce au partenariat avec AMD, nous avons débuté un voyage pour faire avancer le jeu PC sur le chemin de l'innovation. Le résultat est un ordinateur portable Alienware qui se veut définir la catégorie et qui repousse les limites en matière de performance et d'expérience intelligente », a déclaré Vivian Lien, Vice President, Alienware. « Avec la dernière technologie de processeur AMD Ryzen qui équipe nos ordinateurs portables Alienware m17/m15 R5 - dont l'ordinateur portable de jeu AMD Advantage 17 pouces le plus puissant au monde - les utilisateurs peuvent s'attendre à des performances et à une puissance de jeu à la hauteur des exigences de tous les titres de jeux modernes. »

« Notre partenariat avec AMD renforce notre portefeuille PC sur tous les segments et nous aide à offrir continuellement plus de choix et d'innovations de pointe à nos clients », a déclaré Luca Rossi, President of Intelligent Devices Group (IDG), Lenovo. « Avec un besoin accru pour une réactivité supérieure en déplacement et des expériences de divertissement qui secouent la maison, Lenovo s'efforce de poursuivre sa mission consistant à fournir une technologie plus intelligente pour tous. »

« Nous sommes fiers de notre collaboration étroite avec AMD pour créer des appareils qui offrent des expériences de vidéoconférence plus immersives s'agissant de travail hybride », a déclaré Andy Rhodes, global head of commercial systems displays, HP Inc. « Grâce aux dernières innovations en matière de technologies processeur, les gens peuvent s'attendre à un mix parfait de performances, d'autonomie et à des fonctionnalités améliorées pour aider les gens à collaborer et à créer où qu'ils soient. »

« Il est clair que le travail à distance est une tendance de fond, rendant le besoin de sécurité pour chaque appareil à travers le monde plus important que jamais », a déclaré David Weston, director enterprise and OS security, Microsoft. « Après une étroite collaboration avec AMD, nous sommes fiers d'avoir intégré le processeur de sécurité Microsoft Pluton aux processeurs AMD Ryzen 6000 Series, apportant une sécurité renforcée au cœur des nouveaux PC Windows 11. »