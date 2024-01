CES 2024 : MSI dévoile ses PC tours ultra puissants, des écrans gaming QD-OLED sublimes et des composants

MSI avait un tas de choses à présenter au CES 2024 de Las Vegas. Le constructeur a profité de l'évènement pour dévoiler sa console portable hybride Claw et de très nombreux nouveaux ordinateurs portables, mais il en avait encore sous le coude, avec cette fois des moniteurs gaming, des tours et divers composants.

Voici toutes les autres annonces gaming de MSI pour ce CES 2024 :

Prix de l'innovation CES 2024 : l'écran gaming MSI MPG 491CQP QD-OLED

Récompensé dans les catégories « Gaming et eSports » et « Périphériques et accessoires informatiques », cet écran est le premier modèle gaming QD-OLED de 49 pouces de MSI, ultrawide 32/9, avec une résolution 5120x1440 (DQHD) et une courbure 1800R. L'écran associe une dalle OLED à la technologie Quantum Dot, et offre des couleurs vibrantes grâce à la certification VESA DisplayHDR True Black 400. Il affiche un temps de réponse de 0,03 ms GtG et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Un film de graphène placé derrière la dalle permet de maintenir des performances optimales. La dernière technologie de cristaux liquides améliore la disposition des sous-pixels pour un texte plus clair.

Ecrans gaming QD-OLED nouvelle génération de MSI

Tous les modèles de la gamme QD-OLED de MSI sont équipés de la nouvelle génération de dalles QD-OLED et seront disponibles en modèles incurvés et plats, garantissant une qualité d'image exceptionnelle grâce à un contrôle précis de l'éclairage des pixels et à des scènes sombres supérieures. La disposition des sous-pixels améliore l'expérience visuelle en offrant des images plus nettes et détaillées, des textes clairement définis et une réduction de l'aberration chromatique. Le MSI OLED Care 2.0 a également été amélioré pour optimiser la protection de l'écran, réduisant ainsi le risque d'endommagement de la dalle OLED lors des utilisations prolongées. La conception sans ventilateur exploite la conductivité thermique exceptionnelle du graphène, garantissant une dissipation efficace et silencieuse de la chaleur tout en prolongeant la durée de vie des dalles QD-OLED de pointe. Ces produits sont également dotés d'une multitude de fonctionnalités, avec notamment les fonctions MSI Gaming Intelligence avec IA, un connecteur Type-C 90 W avec Power Delivery et la prise en charge du mode console. Ces fonctionnalités avancées placent la gamme QD-OLED à l'avant-garde de la technologie des écrans, ce qui en fait un choix tout trouvé pour les joueurs à la recherche du meilleur de l'excellence visuelle.

Les tous nouveaux ordinateurs gaming MSI 14e génération IA

MSI dévoile trois ordinateurs de bureau gaming IA : MPG Trident AS 14th, MAG Infinite S3 14th et MAG Codex 6 14th. Équipés de processeurs Intel Core de la 14e génération et de GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, les ordinateurs combinent intelligence artificielle et puissance brute. La clé de l'excellence est la fonction Frozr AI Cooling, un bijou technologique employant des algorithmes avancés. La surveillance dynamique de la température permet de réagir rapidement aux changements, en supprimant les pics et en garantissant des performances optimales.

Au cœur du système se trouve le MSI AI ENGINE, une fonction logicielle révolutionnaire conçue pour améliorer l'expérience des utilisateurs. S'adaptant parfaitement à leurs besoins, MSI AI ENGINE détecte automatiquement l'application en cours d'utilisation et optimise avec précision les paramètres de performances, les effets de rétroéclairage RGB, l'audio et les couleurs de l'écran. Aucun réglage manuel n'est nécessaire - les utilisateurs peuvent ainsi jouer en toute transparence et selon leurs préférences. Preuve de son engagement en faveur de l'innovation, la marque MSI est fière de présenter MSI ARTIST, un logiciel AIGC révolutionnaire. Cet outil inédit excelle dans les tâches texte-image et image-image, offrant aux utilisateurs la possibilité de générer des images idéales sans effort. En outre, MSI ARTIST fournit des fichiers Adobe Photoshop, ce qui permet aux utilisateurs de procéder à des ajustements précis et de laisser un total libre cours à leur créativité.

Cartes mères MSI PROJECT ZERO :

PROJECT ZERO Z790 / PROJECT ZERO B760M / PROJECT ZERO B650M

Boîtiers PC MSI PROJECT ZERO :

MEG MAESTRO 700L PZ / MAG PANO 100 PZ Series / MAG PANO M100 PZ Series

Composants PC MSI pour les amateurs du DIY

Outre la série PROJECT ZERO, MSI propose diverses options pour les fans du DIY. Le ventilateur MPG EZ120 ARGB à connexion en chaîne exclusive et connecteurs magnétiques permet le contrôle de la vitesse de rotation et du rétroéclairage ARGB par l'intermédiaire de l'utilisation d'un câble unique à 7 broches à l'en-tête JAF1 des cartes mères MSI Z790 MAX, ce qui simplifie l'installation des ventilateurs du système. En complément, le kit de watercooling MAG CORELIQUID Série I est équipé de ventilateurs ARGB Gen2 et d'une tête de bloc à effet miroir infini pour des performances inégalées. Pour alimenter le système, les blocs d'alimentation MAG A1250GL/A1000GL PCIE5 sont compatibles aux normes PCIe 5.1 et ATX 3.1 et supportent une excursion de puissance GPU jusqu'à trois fois plus élevée et une excursion de puissance totale deux fois plus élevée. Cette capacité leur permet d'offrir une compatibilité totale aux cartes graphiques Nvidia de dernière génération. Ensemble, ces composants optimisent le processus de montage et offrent des performances d'exception.

Prix de l'innovation CES 2024 : Carte mère MSI MEG Z790 ACE MAX

Récompensée dans la catégorie « Matériel informatique et composants », la carte mère MEG Z790 ACE MAX est une carte mère haut de gamme conçue pour répondre aux besoins des passionnés de jeux et de PC hautes performances. La prise en charge des derniers processeurs Intel®, y compris les processeurs Intel® Core de 14e et 13e générations, garantit la compatibilité avec des technologies de pointe. La prise en charge de la norme DDR5 à des vitesses de 7800+ MHz (OC) garantit des performances de mémoire exceptionnelles. Les deux ports Thunderbolt 4, le Wi-Fi 7 et le double réseau local 2,5G offrent une connectivité ultrarapide, tandis que la puissante alimentation, les excellentes solutions de refroidissement et les nombreux connecteurs M.2 contribuent à une expérience informatique fluide et efficace. L'ajout de nombreuses fonctionnalités fait de cette carte mère un composant de choix pour les utilisateurs qui cherchent à construire une configuration PC puissante et riche en fonctionnalités, encore améliorée par Audio Boost 5 HD pour une expérience audio immersive.

Prix de l'innovation CES 2024 : MSI MAG CORELIQUID Série E

Récompensée dans la catégorie « Matériel informatique et composants », la série MAG CORELIQUID Série E met l'accent sur les performances et l'optimisation. La pompe à eau utilise une structure céramique-magnétique qui résiste mieux à l'usure que ses homologues métalliques conventionnels, ce qui prolonge efficacement la durée de vie de la pompe. Un renforcement spécial entre les tubes d'eau et le radiateur empêche les fuites de liquide de refroidissement. De plus, la tête de refroidissement peut pivoter à 270 degrés. Le ventilateur du radiateur et la tête de refroidissement peuvent être personnalisés grâce à l'application Mystic Light du logiciel MSI Center, qui permet de choisir les effets lumineux du watercooling.