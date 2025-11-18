Cities: Skylines II, Paradox prend une décision radicale !

Malgré l'échec de SimCity en 2013, le genre du city builder a eu droit à un nouveau souffle grâce à Cities: Skylines, un titre développé par Colossal Order et édité par Paradox Interactive. Très apprécié par les fans du genre, le jeu de gestion a eu droit à une suite en 2023. Cities: Skylines II n'a pas convaincu les joueurs, la faute à de gros soucis de performances sur PC. Depuis, Colossal Order tente de rectifier le tir avec des mises à jour, tout en repoussant sans cesse la version pour consoles de salon (PS5 et Xbox Series X|S).

Colossal Order remercié par Paradox Interactive





Cette semaine, Paradox Interactive a pris une décision radicale et inattendue pour l'avenir de Cities: Skylines II. Dans un communiqué publié sur son forum, l'éditeur annonce la fin de sa collaboration avec Colossal Order. Les studios « ont décidé d'un commun accord de poursuivre leurs chemins respectifs », une décision « dans l'intérêt des deux équipes, garantissant ainsi un avenir prometteur à la franchise Cities: Skylines ». Paradox Interactive met fin à la collaboration avec Colossal Order en l'écartant du développement de Cities: Skylines II.

Quel avenir pour Cities: Skylines II ?





Désormais, Cities: Skylines II sera développé par Iceflake Studios. Le studio, basé en Finlande, appartient à Paradox Interactive. Il est notamment connu pour avoir développé Surviving the Aftermath. Iceflake Studios « prendra en charge l'intégralité du développement actuel et futur de Cities: Skylines II, y compris les mises à jour gratuites pour la version actuelle, le développement continu de l'Éditeur et des versions consoles, ainsi que les futures extensions et packs de contenu ». Les studios assurent ainsi que les joueurs vont pouvoir « profiter de mises à jour et de contenus additionnels pendant de nombreuses années ».

Un dernier patch pour la route





Colossal Order publiera néanmoins une dernière vague de contenus avant de confier Cities: Skylines II à Iceflake Studios. Le développeur lancera notamment le patch Vélo, des bâtiments de la Vieille Ville, une version bêta de la prise en charge des ressources pour l'Éditeur et des correctifs de bugs. Iceflake Studios poursuivra le développement de Cities: Skylines II « à partir de début 2026 ».

Espérons qu'après ce changement radical, l'état de Cities: Skylines II s'améliore et que les versions PS5 et Xbox Series X|S soient enfin lancées. Sur PC, le city builder est disponible sur Gamesplanet.