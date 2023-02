Civilization : un nouvel opus officialisé par 2K, du changement chez Firaxis Games

Licence culte pour les joueurs PC, qui s'est même invitée sur consoles et mobiles au fil des épisodes, Civilization n'a évidemment pas été oublié par 2K Games et Firaxis Games. Sid Meier's Civilization VI date de 2016 déjà, mais il a eu droit à des extensions, et surtout, les studios officialisent aujourd'hui qu'un nouvel opus est en développement.

Même s'il n'a pas encore officiellement de nom, ce Civilization VII marquera aussi pas mal de changements en interne, car Steve Martin quitte la direction de Firaxis Games, après avoir passé 25 ans dans le studio. C'est Heather Hazen, jusqu'ici directrice de l'exploitation, qui va le remplacer et s'occuper des équipes de développement pour « créer le meilleur jeu de stratégie au monde », rien que ça.

Ed Beach va quant à lui rester en tant que directeur créatif de la franchise Civilization, de quoi rassurer les fans, il avait été responsable du développement du dernier volet en date. Au passage, nous apprenons que Jake Solomon, directeur créatif des XCOM et de Marvel's Midnight Suns, va lui aussi quitter Firaxis Games, après 20 ans dans le studio.

Il faudra se contenter de ça pour l'instant, mais il est clair que les jeux de Firaxis Games seront sans doute un peu différents sans Steve Martin et Jake Solomon. En attendant de découvrir ce prochain Civilization, vous pouvez retrouver Sid Meier's Civilization VI Anthology à 27,99 € (-72 %) sur Gamesplanet.