XCOM : le directeur s'exprime sur l'avenir de la franchise

Née dans les 90, la franchise XCOM a connu un regain de popularité en 2012 avec le reboot XCOM: Enemy Unknown, qui a séduit tous les amateurs de jeux tactiques au tour par tour. Une suite a vu le en 2016, puis un spin-off en 2020, mais depuis, la franchise sommeille dans les bureaux de Firaxis Games et 2K Games.

Alors, allons-nous enfin avoir droit à un XCOM 3 dans les années à venir ? Eh bien, rien n'est moins sûr. Jake Solomon, directeur de XCOM: Enemy Unknown et XCOM 2, était ces derniers temps occupé avec Marvel's Midnight Suns, et il n'a absolument rien de prévu concernant la licence XCOM, comme il l'explique à VGC :

Personnellement, je n'ai aucune information à ce sujet pour le moment et je dis cela parce que, vraiment, hier, je travaillais sur les tenues de l'Abbaye de Morbius et les recolorations, donc je ne travaille pas dessus. Je n'ai pas d'agenda secret, je ne sais rien sur XCOM à ce stade.

Aucun jeu XCOM à l'horizon donc, Jake Solomon est encore plongé dans Marvel's Midnight Suns, un titre au gameplay très similaire, mais avec des super-héros. Le jeu a séduit les fans l'année dernière et a droit à divers contenus additionnels, Deadpool vient d'être rajouté en avec le DLC The Good, The Bad, and the Undead, viendront ensuite Venom, Morbius et Tornade.

À défaut d'un XCOM 3, vous pouvez retrouver Marvel's Midnight Suns à 53,99 € sur Gamesplanet.