Marvel's Midnight Suns : les 4 personnages du Season Pass officialisés, Hulk en fuite et un nouveau live des développeurs à revoir

Depuis la semaine dernière, Marvel's Midnight Suns s'est mis aux couleurs de Deadpool, qui s'est emparé des réseaux sociaux du jeu et a même redécoré le site officiel, et ce avec comme objectif affiché d'intégrer le roster de cette équipe super-héroïque qui va devoir combattre Lilith dans le scénario du jeu de base. Ce petit malin a ainsi fait « fuiter » Storm, Venom et Morbius, nous faisant comprendre qu'il devrait s'agir de personnages en DLC. Eh bien, c'est effectivement le cas et il sera le quatrième larron de ces ajouts payants réunis au sein d'un Season Pass dont nous connaissions déjà l'existence, qui a donc eu droit à sa vidéo.

C'est évidemment avec humour que l'ami Deadpool a donc annoncé la nouvelle, avec un beau visuel. Il faudra attendre jusqu'au début de l'année 2023 avant que les quatre packs soient successivement disponibles, qui en plus de ces nouveaux héros incluront chacun des missions principales inédites, une amélioration pour l'Abbaye et des skins et tenues supplémentaires.

DLC 1 - Nouveau héros : Deadpool Mercenaire à la langue (trop) bien pendue, mais au cœur d’or, Deadpool a un penchant pour les excès de violence et les blagues légères qui ont souvent tendance à briser le quatrième mur. DLC 2 - Nouveau héros : Venom Ennemi juré de Spider-Man et boss du jeu, Venom devient désormais un héros que vous pourrez incarner dans le DLC 2, et dispose de toutes les attaques de symbiote qu’il a auparavant pu utiliser contre les Midnight Suns. DLC 3 - Nouveau héros : Morbius L’un des Midnight Sons originels dans les comics, Morbius est un biochimiste accompli qui, en tentant de trouver un remède à sa maladie de sang très rare, s’est transformé en vampire vivant. DLC 4 - Nouveau héros : Tornade Membre éminente des X-Men, Tornade est une mutante possédant le pouvoir de générer et de contrôler le vent, la foudre, la pluie et divers autres types d’éléments climatiques, les pliant entièrement à sa volonté.

Un Pack Premium Légendaire est par ailleurs inclus dans le Season Pass, donnant accès à 23 skins premium.



Blade - Blade 1602 et Chasseur de démons

Captain America - Capitaine de la garde et Soldat du futur

Captain Marvel - Mar-Vell et Marvel médiéval

Docteur Strange - Strange Futuriste suprême

Ghost Rider - Chevalier funeste et Esprit de la Vengeance

Iron Man - Bleeding Edge et Chevalier de fer

Magik - Nouveaux mutants et Phénix 5

Nico Minoru - Sorcière des ombres et Sister Grimm

La Sorcière rouge - Sorcière en chef et Sorcière rouge déchue

Spider-Man - Araignée démoniaque et Tenue symbiotique

Wolverine - Logan et X-Force

(Héros non annoncé) - 2 skins additionnelles

Mais qui peut bien être ce fameux personnage non annoncé ? Bon, difficile de jouer la carte de la surprise, surtout en ayant vu la bande-annonce diffusée en juin dernier, puisqu'il devrait s'agir de Hulk. Le site Game Mania aurait en effet indiqué le nom des deux apparences bonus dans le descriptif de l'édition Légendaire, avant de supprimer le tout. Nous aurions donc droit aux skins Fallen Hulk et Maestro.

Par ailleurs, un live a été diffusé hier soir, au terme duquel a donc été diffusé le trailer du Season Pass, avec de nombreux passages de gameplay inédits en présence des développeurs.

Marvel's Midnight Suns est pour rappel attendu le 2 décembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, puis sur PS4, Xbox One et Switch à l'avenir. Une préquelle animée sera elle diffusée lundi prochain, le 31 octobre. Vous pouvez précommander une copie physique sur Amazon dès 54,99 €.

