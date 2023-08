Far Cry : le scénariste de Far Cry 5 nommé directeur de la franchise

La série Far Cry est l'une des poules aux œufs d'or d'Ubisoft, alors même si Far Cry 6 n'a pas unanimement convaincu chez la presse et les joueurs, nul doute qu'elle a encore de l'avenir devant elle. Les rumeurs veulent d'ailleurs qu'elle ait prochainement droit à un Far Cry 7 et un épisode spécial en multijoueur en Alaska.



Une chose est sûre, il faudra compter sur un homme en particulier pour mener la saga vers de nouveaux horizons. Après le départ du producteur exécutif Dan Hay en 2021, qui était en quelque sorte le meneur sur cette licence, c'est Drew Holmes qui lui a succédé depuis plusieurs mois avec un poste plus clair de IP Director, directeur de franchise. Il n'est pas un inconnu des fans de Far Cry, car il était le scénariste principal sur Far Cry 5 et Far Cry: New Dawn, des épisodes qui ont connu un grand succès. Il a auparavant écrit pour BioShock Infinite, Burial at Sea, Red Faction: Guerrilla et Armageddon, ou encore Saints Row 2 et 3.

Voici ce qu'il a déclaré sur LinkedIn en fin de semaine dernière.

Ces derniers mois ont été passionnants... Je suis heureux d’annoncer que je commence un nouveau poste de directeur de la licence Far Cry chez Ubisoft ! Nous avons de grandes choses en réserve :) N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire partie de la prochaine évolution de cette grande marque !

Pour ceux qui en douteraient, Ubisoft travaille donc bien activement sur la ou les suites de Far Cry.