Clair Obscur: Expedition 33, les notes de la presse françaises sont excellentes

J'ai hâte de l'avoir en main car j'en peux plus des rpg d'action. Le tour par tour c'est mon kiff. Je viens de me finir suikoden hd, je commence tout juste le second.



J'espère qu'il me plaira. Ce sera peut-être un de mes rpg préférer avec dragon quest 11 et sea of stars. Les final fantasy je n'y arrive plus...