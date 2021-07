Clash: Artifacts of Chaos, une suite indirecte à Zeno Clash avec des arts martiaux dévoilée par un trailer

Les Chiliens de ACE Team sont connus pour Rock of Ages, Abyss Odyssey ou The Deadly Tower of Monsters, mais leur premier succès fut bien Zeno Clash. Ce jeu d'action avec des éléments de beat'em all et de shooter s'était fait remarquer pour son mélange des genres et son étrange univers de Zenozoik, ce qui lui avait valu une suite, Zeno Clash II.

Surprise, nous avons découvert qu'un autre épisode basé dans le même monde allait voir le jour chez Nacon ! Clash: Artifacts of Chaos sera un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne, à la direction artistique « envoûtante » et aux combats à mains nues inspirés de différents arts martiaux. Nous incarnerons Pseudo, un guerrier solitaire qui va prendre sous son aile une créature au mystérieux pouvoir de guérison, ce qui va l'entraîner dans une périlleuse épopée dans les terres inhospitalières de Zenozoik.

Bienvenue dans le monde de Zenozoik. Explorez cette contrée étrange et inhospitalière en tant que Pseudo, un puissant guerrier entraîné dans une quête pour obtenir les Artefacts du Chaos. À Zenozoik, il n'existe qu'une seule loi. Selon une coutume immémoriale, les règles du combat sont déterminées par un jeu de dés utilisant des reliques aux propriétés spéciales. Pour réussir, vous devrez rechercher la plus puissante de ces reliques, en menant vos batailles selon les règles du Rituel, en perpétuel changement.

La sortie est d'ores et déjà prévue pour juin 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. D'ici là, Zeno Clash est disponible pour 3,99 € sur Amazon.fr.