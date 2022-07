Clash: Artifacts of Chaos, une bande-annonce de gameplay qui cogne pour le spin-off des Zeno Clash

Près d'une décennie après le lancement de Zeno Clash II, qui mélange les codes des FPS et des beat'em all, ACE Team a décidé de redonner vie à la licence avec un spin-off intrigant. Clash: Artifacts of Chaos nous emmènera de nouveau dans le monde étrange de Zenozoik, mais cette fois pour des séquences d'action à la troisième personne, avec un héros adepte des arts martiaux et du combat à main nue dénommé Pseudo, qui va collaborer avec une mystérieuse créature aux pouvoirs de guérison.

Le projet avait été révélé au Nacon Connect 2021, et revient en trombe pour l'édition 2022. C'est avec une bande-annonce de gameplay qu'il a fait son retour, idéal pour se délecter de ses scènes de combat musclées et de son bestiaire haut en couleur, dans un univers qui n'en manque d'ailleurs pas.

Clash: Artifacts of Chaos était initialement prévu pour juin 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, mais comme vous l'aurez constaté, l'engagement n'a pas été tenu. Il est maintenant annoncé pour février 2023, toujours sur les mêmes plateformes.