Cloudpunk : le jeu de livraison futuriste se lance sur PC en vidéo, à quand les versions consoles ?

Les jeux à l'ambiance cyberpunk sont décidément à la mode ces derniers mois, et Ion Lands participe au phénomène en lançant sur PC cette semaine Cloudpunk, un jeu de livraison à l'ambiance futuriste. Pour fêter ça, voici une nouvelle bande-annonce avec des séquences de gameplay :

Pour rappel, Cloudpunk vous met dans la peau de Rania, nouvelle livreuse de la société Cloudpunk chargée de livrer des colis dans Nivalis, immense mégalopole futuriste. Que ce soit dans les bas-fonds de la ville ou au-dessus des nuages au sommet de gratte-ciels, le titre demande de livrer le plus rapidement possible des colis, mais le titre d'Ion Lands est avant tout un jeu axé sur la narration et le joueur croisera tout un tas de personnages, que ce soit des humains aux desseins flous, des intelligences artificielles ou des androïdes.

Cloudpunk est donc disponible dès maintenant sur PC via Steam, mais le titre est également attendu dans le courant de l'année 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, c'est Merge Games qui éditera ces versions pour consoles.