Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre, le jeu de rôle se lance sur PC en vidéo

Après des années d'attente et un report, c'est enfin aujourd'hui que sort Le Donjon de Naheulbeuk: L'Amulette du Désordre, du moins sur PC. Le jeu de rôle tactique d'Artefacts Studios et Dear Villagers sera en effet disponible sur Steam, GOG.com et l'Epic Games Store à partir de 17h00, place à la bande-annonce de lancement :

Le Donjon de Naheulbeuk: L'Amulette du Désordre mettra évidemment en scène les héros de la saga .MP3 de John Lang, dans une quête pour récupérer la statuette de Gladeulfeurha. Une équipe composée de bras cassés que sont l'Ogre, la Magicienne, l'Elfe, le Ranger, le Barbare, le Voleur et le Nain devra explorer les différents niveaux d'un donjon pour trouver le trésor, avec des combats au tour par tour, des boss, des objets destructibles influant sur la situation et plusieurs niveaux de difficulté. En français, nous retrouverons la voix de John Lang, bien sûr, mais aussi celles de Franck Pitiot et Jacques Chambon (Perceval et Merlin dans Kaamelott), ou encore celles des YouTubeurs Benzaie, Bob Lennon et Noob. Outre-Atlantique, c'est Felicia Day (The Guild) qui prête sa voix à la Magicienne, elle s'en sort bien, et elle streamera d'ailleurs le jeu ce soir à partir de 22h00 sur Twitch. Vous avez le droit de spammer le chat avec le mot « chaussette ».

Le Donjon de Naheulbeuk: L'Amulette du Désordre est donc disponible dès aujourd'hui sur PC, vous pouvez acheter un ordinateur gaming à 799 € sur Amazon.fr, et des versions PlayStation 4 et Xbox One sont attendues plus tard.

Lire aussi : gamescom 2018 - PREVIEW - Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre - Nous avons vu le jeu en action !