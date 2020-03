Cloudpunk : enfin une date de sortie pour le jeu à l'ambiance cyberpunk

Cyberpunk 2077 ne sera pas le seul titre à l'ambiance dystopique et futuriste qui sortira cette année... Cloudpunk, annoncé il y a de cela un peu plus d’un an, est un jeu développé par ION LANDS qui se voit désormais obtenir une date de sortie. Ici, le joueur incarne Rania, une coursière qui aura pour but d’effectuer des livraisons pour le compte d’une agence très peu fiable. Les deux règles qu’il faudra impérativement suivre sont celles-ci : ne jamais demander ce que comportent les colis et ne louper aucune livraison.

Dans cette métropole noyée sous la pluie en permanence, vous serez invités à vous déplacer en voiture volante ou à pied. En plus de rencontrer divers PNJ, vous aurez également pour objectif de percer de nombreux mystères liés à des hackers, à des IA malveillantes et des entreprises frauduleuses qui règnent dans la ville de Nivalis. Notez que vos décisions auront un impact durable sur les habitants, il vous faudra donc bien réfléchir avant de plonger ce monde dans le chaos le plus total.

Ce jeu cyberpunk à base scénaristique vous fera rencontrer toute une série de personnages hauts en couleur, dont des androïdes, des IA et des humains sans scrupules, à tous les échelons de la société. Tout le monde a une histoire et en l'espace d'une nuit à Nivalis, tout va changer.

La date de sortie de Cloudpunk est fixée au 23 avril prochain sur PC.