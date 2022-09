LEGO Brawls : le jeu de combat à la Super Smash Bros. se lance enfin sur PC et consoles en vidéo

En 2019, Red Games sortait sur iOS LEGO Brawls, un jeu de combat à la Super Smash Bros. avec des personnages et des décors basés sur les célèbres briques danoises. Un portage sur ordinateurs et consoles avait été annoncé en début d'année dans un Nintendo Direct, il a pris un peu de retard, mais il est enfin disponible.

LEGO Brawls débarque donc aujourd'hui sur PC (Steam), PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et est même jouable en cloud gaming via GeForce NOW. Le titre permet de personnaliser ses combattants avec de très nombreuses briques (77 trillions de possibilités), de débloquer du contenu et de se lancer dans des combats compétitifs dans des niveaux comme le Château Fort LEGO, l'univers spatial ou encore les mondes LEGO Jurassic World, LEGO Ninjago ou LEGO Monkie Kid. Le jeu reste cependant accessible à tous d'après Red Games, et il est possible de jouer en cross-play dans des modes Collecte, Bataille Royale ou Free-to-brawl. Murray Andrews, responsable de l’édition chez LEGO Games, déclare :

LEGO Brawls présente l’univers LEGO d’une toute nouvelle manière, idéale pour s’amuser en famille. Personnalise ta mini-figurine et fais équipe avec tes amis pour de l’action survoltée en retrouvant tous les thèmes LEGO les plus appréciés.

Brian Lovell, PDG de Red Games, rajoute :

Dans une approche LEGO unique en son genre, l’imagination, l’expression personnelle et l’humour loufoque sont les ingrédients d’un jeu de compétition authentique et léger. LEGO Brawls pénètre dans un nouveau territoire qui encourage la créativité, la collaboration en équipe et le pur plaisir de la compétition.

LEGO Brawls est disponible dès maintenant, Bandai Namco distribue une version physique vendue 39,99 € sur Amazon.