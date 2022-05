LEGO Brawls : les versions consoles du Smash Bros-like repoussées

Les joueurs iOS connaissent LEGO Brawls depuis 2019. Il s'agit d'un jeu d'action et de baston en multijoueur dans la veine des Super Smash Bros. et consorts, plutôt apprécié de la communauté mobile, car le free-to-play connait encore un beau succès de nos jours. C'est probablement pour cette raison qu'un portage sur consoles avait été confirmé pour juin 2022 au détour d'un Nintendo Direct, plus tôt cette année.

Nous apprenons aujourd'hui que les versions PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch seront éditées par Bandai Namco Games, et surtout que le jeu de combat familial débarquera plutôt à la fin de l'été 2022 sur ces plateformes. Le modèle économique n'a pas été précisé, mais sachant qu'une édition physique a été officialisée pour l'Amérique du Nord, il y a peu de chances que ces portages soient gratuits comme sur iOS, les communiqués et le site officiel n'en faisant de toute manière pas état.

Suivant la tradition LEGO, LEGO Brawls offre aux joueurs une multitude d'options de personnalisation pour mélanger et associer les briques officielles LEGO et ainsi créer des figurines uniques avec des power-ups adaptés au style de jeu de chaque joueur. Les joueurs peuvent s'affronter avec tout ce qu'ils trouvent : baguettes, canons à tartes, radiocassettes ou même poings-fusée. Grâce à une série de modes multijoueurs, de défis uniques et de conditions de victoire, tous les membres de la famille peuvent se joindre à la compétition. Les joueurs de LEGO Brawls peuvent s'affronter pour se vanter auprès de leurs amis et leur famille ou partir à la conquête de la gloire mondiale en se hissant au sommet des classements en ligne. Les modes multijoueurs du jeu permettent de jouer localement jusqu'à huit joueurs sur Xbox et Switch, et jusqu'à quatre joueurs sur PlayStation. Les modes en ligne permettent des matchs à huit joueurs et une coopération entre deux à quatre joueurs. Une variété de thèmes et de sets LEGO préférés des fans sont disponibles en tant que décors colorés, ce qui en fait le brawler d'équipe ultime pour les fans de LEGO de tous âges.

