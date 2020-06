Cloudpunk : une Signature Edition collector dévoilée

Cloudpunk, un jeu d'aventure et de livraisons dans un futur cyberpunk développé par Ion Lands, est sorti en avril dernier sur ordinateurs, du moins en dématérialisé, mais les développeurs ont depuis longtemps annoncé qu'une version pour consoles allait également voir le jour. En édition physique, le titre sera distribué par Merge Games, qui proposera également une Signature Edition, comme pour Streets of Rage 4.

Cette Signature Edition de Cloudpunk sera donc disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, elle inclura le jeu en version physique sur disque ou cartouche, la bande originale sur CD, deux pin's avec le logo du jeu et Camus, un artwork numéroté et une grosse boîte rétro.

La Signature Edition de Cloudpunk est disponible en précommande sur le site de Merge Games contre 34,99 € sur PC, 44,99 € sur PS4 et Xbox One et 49,99 € sur Switch. Une édition physique standard est également proposée, le prix variant de 24,99 € à 34,99 € selon la plateforme. Tout cela devrait sortir dans le courant de l'année 2020.