Concord : la bêta du FPS lancée en vidéo, un point sur les récompenses et les configurations PC recommandées

Le mois prochain sortira Concord, un shooter PvP en 5v5 qui sera le premier jeu de Firewalk Studios. Avant cela et comme déjà annoncé, le studio organise une bêta afin d'obtenir les retours de la communauté, qui est également un bon moyen de séduire ou non les joueurs. Ceux ayant précommandé le titre ou obtenu un code peuvent ainsi depuis ce vendredi 12 juillet à 19h00 découvrir la bêta en Accès Anticipé et ce jusqu'à ce dimanche 14 juillet, sans plus de précision sur l'horaire de fin. Le PlayStation Blog a donné quelques détails supplémentaires, révélant que les abonnés PlayStation Plus y ont également droit dès à présent. Tous les joueurs pourront quoi qu'il en soit s'y essayer du jeudi 18 juillet à 19h00 au dimanche 21 juillet.

Pour rappel, les 16 Freegunners prévus au lancement sont disponibles, de même que 4 maps (Libronde, Chambre stellaire, Aléas aquatiques et Risques électriques) et 3 modes de jeu (Course cargaison, Occupation et Chasse aux trophées) actuellement. Le week-end prochain, ils seront rejoints par la carte Mines osseuses et le mode Contrôle de zones. La progression entre ces deux phases de la bêta sera conservée, mais évidemment pas la version finale. Pour récompenser les joueurs, le studio a tout de même prévu un petit quelque chose avec l'accessoire d’arme FROG (pour « Fourgon de Reconnaissance Orbital Galactique »), une icône et une carte de visite Fusée à étoiles.

Enfin, ce sont les configurations requises pour faire tourner cette version du jeu sur PC qui ont été dévoilées. Il supporte la 4K, les écrans ultra-larges 21:9, un taux de rafraîchissement illimité, la DualSense en plus du combo clavier et souris, dispose d'un mapping de touches personnalisé et il est possible d'utiliser les technologies FSR 3 et DLSS 3.7.

Minimum 1080p / 60 fps Recommandé 1080p / 60 fps Performance 1440p / 60 fps Ultra 4K / 60 fps Graphismes Bas Moyen Élevé Ultra OS Windows 10 64 bits

(Creators Update) CPU • Intel Core i7-8700K

• AMD Ryzen 7 2700X • Intel Core i7-8700K

• AMD Ryzen 7 2700X • Intel Core i7-10700K

• AMD Ryzen 7 3700X • Intel Core i7-10700K

• AMD Ryzen 7 3700X Mémoire 8 Go DDR4 16 Go DDR4 GPU • NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Go

• AMD Radeon RX 5500 XT • NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

• AMD Radeon RX 5700 XT • NVIDIA GeForce RTX 3080

• AMD Radeon RX 6800 XT • NVIDIA GeForce RTX 4070Ti

• AMD Radeon RX 7900 XT Stockage 30 Go SSD Connectivité Haut débit Autre Compatibilité Directx 12

Vous pouvez donc précommander Concord sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount au prix de 39,99 €.