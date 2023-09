Corsair Virtuoso Pro : un casque haut de gamme pour le jeu, mais pas seulement

Corsair vient de dévoiler aujourd'hui un nouveau casque haut de gamme pour gamers, le Virtuoso Pro. Un casque ouvert pensé pour le jeu vidéo, mais également pour le streaming, qui embarque notamment des transducteurs en graphène pour « un son hyperréaliste qui rivalise avec les casques studio ».

Le constructeur a donc pensé le Virtuoso Pro comme un casque polyvalent, qui peut être utilisé pour « streamer, jouer, créer ou les trois en même temps ». Corsair détaille tout cela :

Le Virtuoso Pro a été conçu spécifiquement pour les streamers et joueurs. Ses écouteurs à la conception ouverte créent un espace acoustique naturel et généreux, donnant à vos jeux et à vos contenus média un nouveau degré de réalisme. Vous êtes également en phase avec votre environnement : vous pouvez parler et interagir en portant le casque, tout comme vous le feriez normalement. Avec le Virtuoso Pro, le streaming et la création de contenu sont plus intuitifs que jamais.

Le Virtuoso Pro offre un son sensationnel grâce à ses transducteurs en graphène de 50 mm, fruits d'une technologie émergente qui bouleverse les performances des casques. Plus rigide que dans un transducteur traditionnel, le graphène élimine quasiment toutes les distorsions et fournit une acoustique exceptionnelle à la précision remarquable. Grâce au graphène, les transducteurs du Virtuoso Pro révèlent de nouveaux détails dans les jeux et contenus média qui étaient indétectables auparavant.

L'air circule à travers les écouteurs pour que vos oreilles restent au frais, même lors des sessions prolongées de streaming et de jeu. L'arceau est léger comme une plume sur votre tête et les écouteurs en mousse à mémoire de forme vous garantissent de longues heures d'écoute confortables.

Le Virtuoso Pro fonctionne de concert avec le logiciel Elgato Wave Link pour mixer, équilibrer et organiser de multiples sources audio en même temps. Wave Link accède également à NVIDIA Broadcast pour une réduction avancée du bruit de fond et de l'écho, ainsi qu'à toute une gamme de VST qui sublimeront vos streams et vos contenus afin que vos productions live soient toujours parfaites.

Faites-vous entendre clairement grâce au microphone omnidirectionnel amovible avec annulation du bruit. Vous pouvez aussi retirer la tige du microphone pour utiliser un microphone XLR ou USB à la place, rendant le Virtuoso Pro idéal pour n'importe quelle configuration professionnelle.

Grâce à ses transducteurs en graphène haut de gamme et sa conception ouverte parfaite pour interagir face à la caméra, le Virtuoso Pro est le compagnon idéal pour vos plus grands moments de streaming et de jeu.