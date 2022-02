UNBOXING Fanatec DD Pro Gran Turismo : notre déballage maison de ce volant haut de gamme pour pilotes exigeants

À chaque sortie de Gran Turismo, au moins un constructeur propose un volant officiel aux couleurs du jeu. Pour Gran Turismo 7, c'est au tour de Fanatec de revenir dans le circuit avec un volant haut de gamme qui en a sous le capot après avoir été le premier, en 2001 lors de la sortie de Gran Turismo 3, à proposer un volant supportant le retour de force. Bien sûr, malgré ce branding orienté PS5, ce volant est compatible avec tous les jeux de voitures sur PlayStation 4, PS5, PC, Xbox Series et Xbox One. Avant de vous en proposer un test, nous avons décidé de partager avec vous les photos de son unboxing et nos premières impressions.

Les amateurs de simulation connaissent bien Fanatec qui propose des accessoires dédiés au sim racing depuis de longues années déjà. Plutôt positionné sur le segment haut de gamme, c'est en général Logitech etThrustMaster qui se partagent le marché de l'entrée et milieu de gamme. Avec ce Fanatec GT DD Pro, le constructeur bavarois propose un ensemble volant et pédalier offrant des caractéristiques vraiment très bonnes pour un prix en rapport. De plus, compatible avec l'écosystème de la marque, il est possible de se faire plaisir ultérieurement en y ajoutant un frein à main, un levier de vitesse manuel ou encore un pédalier plus évolué, voire d'autres gadgets plus exotiques.

La principale qualité de ce volant est d'offrir un système dit direct drive, ce qui veut dire que ce dernier est directement monté sur l'arbre du moteur sans aucune courroie ou autre engrenage pour diluer les effets de retour de force. Ce système équipe tous les volants de sim racing professionnels proposés à des prix trop élevés pour permettre à tout un chacun de s'en offrir un. Avec son GT DD Pro, Fanatec vise donc à rendre accessible à tous cette technologie qui, une fois essayée, rend difficile le retour en arrière. Bien sûr, nous sommes en cours de test et notre avis définitif sur ce volant ne devrait pas trop tarder et être disponible avant la sortie de Gran Turismo 7.

Toutes nos photos de l'unboxing sont à la page suivante et si jamais vous vouliez en savoir un peu plus sur les caractéristiques techniques de ce volant, vous trouverez ce dont vous avez besoin sur la page dédiée du site de Fanatec.