Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, un énorme chiffre dévoilé pour la trilogie remastérisée

C'est en 2017 qu'Activision et Vicarious Visions lançaient Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, une compilation des trois jeux de plateforme de Naughty Dog remastérisés pour les consoles modernes. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, Activision a été racheté par Microsoft, tandis que Vicarious Visions est devenu Blizzard Albany.

Mais du côté de la trilogie, elle n'a cessé de séduire des nouveaux joueurs. Elle comptait 10 millions de copies distribuées en 2019, mais cette semaine, sept ans après son lancement, Activision annonce que Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

La trilogie remastérisée est clairement un succès commercial pour Activision, qui avait réitéré l'exercice avec Spyro Reignited Trilogy (Toys for Bob) et Tony Hawk Pro Skater 1+2 (encore Vicarious Visions). Vous pouvez retrouver Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy à partir de 27,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST - Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy : le célèbre marsupial plus fou que jamais