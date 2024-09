Le créateur de Super Smash Bros. s'excuse auprès des joueurs

Figure emblématique de Nintendo, Masahiro Sakurai a notamment réalisé les premiers jeux Kirby, mais il est surtout connu pour avoir dirigé les Super Smash Bros., jusqu'au dernier volet en date, Ultimate. Maintenant que les mises à jour sont terminées, le concepteur passe un peu de temps sur sa chaîne YouTube, Masahiro Sakurai on Creating Games.

Dans la récente vidéo « Soyez attentif au temps que les joueurs vous accordent », le concepteur s'adresse aux développeurs de jeux vidéo et rappelle que, même si un jeu est amusant et excellent, la durée de vie annoncée va grandement influer la décision d'achat des joueurs. Chaque personne a ses habitudes de jeux, selon son temps libre, les concepteurs doivent être attentifs à ce point et ne pas faire des jeux forcément trop longs. Et Masahiro Sakurai est bien placé pour parler de ce sujet, il déclare, non sans humour :

Il y a de nombreuses personnes qui ont passé des centaines ou même des milliers d'heures sur Super Smash Bros. Ultimate, par exemple,... ... Je suis tellement désolé !

Le concepteur japonais n'a pas perdu son humour légendaire, sa petite blague va sans doute faire sourire tous les joueurs qui ont passé beaucoup trop de temps à s'entraîner puis à se bagarrer en solo, entre amis ou en ligne sur Super Smash Bros. Ultimate. Si vous n'avez pas encore le jeu de combat, SSBU est disponible contre 51,49 € sur Amazon.