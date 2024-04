Crypt of the NecroDancer : une mascotte culte aux cheveux bleus rajoutée en DLC

Crypt of the NecroDancer n'est plus tout jeune, mais Brace Yourself Games continue de s'occuper de son jeu de rythme rogue-like, qui demande de se déplacer et d'attaquer les ennemis en suivant le tempo de la musique. Cette semaine, un nouveau personnage insolite a été rajouté en DLC.

Brace Yourself Games s'est associé à Crypton Future Media, Hatsune Miku est désormais disponible dans Crypt of the NecroDancer en DLC ! La chanteuse virtuelle, véritable mascotte de la scène Vocaloid, est évidemment armée de son poireau pour affrontrer les monstres, le DLC rajoute pas moins de 15 chansons additionnelles, dont deux titres inédits composés par Danny Baranowsky, compositeur de la bande originale de base (et surtout connu pour les BO de Super Meat Boy et The Binding of Isaac).

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES : Incarnez Hatsune Miku : décimez vos ennemis en dansant avec votre poireau, même quand ils sont en groupe

Déplacez-vous dans les 8 directions

Jouez sans pelle : creusez en vous ruant sur les ennemis et les murs

Charmez vos ennemis avec votre nouvelle capacité : le CHANT !

Éblouissez vos admirateurs : toutes les armures auront l'apparence de tenues officielles de Miku

Dansez sur les 15 chansons de Hatsune Miku qui viennent enrichir la bande sonore, dont 2 morceaux inédits de Miku composés par Danny Baranowsky ! LISTE DES CHANSONS : 1-1 : Too Real de Danny Baranowsky

1-2 : Wonder Style de colate

1-3 : SURVIVE (Foxsky Remix) d'Umetora

2-1 : Ten Thousand Stars de CircusP

2-2 : Lucky Orb (Clean Tears Remix) d'emon(Tes.)

2-3 : UNDERWATER (Rexium Remix) de Hylen

3-1 : Highlight de KIRA

3-2 : Intergalactic Bound de CircusP et Yunosuke

3-3 : Hello Builder de Utsu-P

4-1 : MikuFiesta de AlexTrip Sands

4-2 : Can't Make A Song!! de beat_shobon

4-3 : Be Furious (Reno Remix) d'Ocelot

5-1 : sweety glitch de gaburyu et nyankobrq

5-2 : Thousand Little Voices de Vault Kid et FlangerMoose

5-3 : My One and Oni de Danny Baranowsky

Le DLC Hatsune Miku est disponible sur PC (Steam et GOG.com) ainsi que sur PlayStation 4 contre 1,99 €, il arrivera plus tard sur Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver Crypt of the NecroDancer à partir de 2,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et GOG.com.