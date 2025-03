Cthulhu: The Cosmic Abyss, Noah n'aura pas d'arche pour le sauver de cette horreur lovecraftienne

C'est ce jeudi qu'a eu lieu la Nacon Connect 2025, présentation annuelle qui a comme prévu mis en avant des productions déjà annoncées, tout en dévoilant plusieurs projets inédits. Parmi eux, un certain Grand Ancien était doublement présent, alors même que Frogwares a lancé sa campagne Kickstarter pour The Sinking City 2 aujourd'hui. Coïncidence ? Sans doute pas. Cette édition a donc débuté par la révélation de Cthulhu: The Cosmic Abyss, développé par Big Bad Wolf Studio, à qui nous devons Vampire: The Masquerade - Swansong et The Council. Pour le moment, seule une bande-annonce cinématique vient planter le décor sous-marin de ce jeu d'aventure qui mènera son protagoniste Noah jusqu'à la cité engloutie de R'lyeh, à minima en rêve. Avec une telle promesse, l'envie d'en voir davantage ne peut qu'être présente, surtout avec l'apparition de Cthulhu à la fin.

Voici la description qui en est faite sur Steam :

2053. Partout dans le monde, la menace occulte se fait de moins en moins discrète et de nombreux évènements étranges dépassant toute compréhension humaine sont recensés. Alors que les ressources à la surface de la Terre se font de plus en plus rares, de puissantes corporations se tournent vers les profondeurs inexplorées des océans, sans se douter de l'horreur ancestrale qu'elles sont sur le point de réveiller. Dans ce thriller angoissant inspiré de l'univers de Lovecraft, vous incarnez Noah et enquêtez sur la mystérieuse disparition de mineurs dans les profondeurs de l'océan Pacifique. Avec l'aide de votre compagnon IA, Key, explorez l'immense prison labyrinthique de R'lyeh - une ancienne cité engloutie aux dimensions cyclopéennes - et tentez de résister à la corruption de l'esprit causée par l'influence de Cthulhu. En son cœur se cache un secret qui pourrait ébranler votre compréhension de la réalité. Révéler l'indicible Affrontez des cauchemars et des abominations cosmiques qui mettront votre santé mentale à rude épreuve. Voyagez dans une réinterprétation futuriste du mythe de Lovecraft, à la rencontre de la légendaire cité engloutie de R'lyeh. Mais attention : plus vous vous enfoncerez dans les profondeurs, plus votre esprit subira l'influence implacable de Cthulhu. Défiez les limites de votre esprit Plongez dans l’obscurité avec Key, votre IA. Suivez les pistes de l’intrigue en rassemblant des indices épars et affûtez vos capacités de déduction pour percer des énigmes captivantes et immersives. Dévoilez la vérité cachée et dépassez les apparences pour choisir votre propre voie dans la résolution de l’affaire. Chaque énigme vous offre des chemins multiples et des voies secrètes, attendant d’être découverts. Une expérience narrative inoubliable En tant qu'agent d'Ancile, une division secrète d'Interpol spécialisée dans les affaires occultes, vous êtes plongé dans une histoire captivante aux personnages complexes et portée par une narration cinématographique. Immergez-vous dans une enquête horrifique à la première personne, au scénario riche et varié, où vos choix et votre compréhension des évènements détermineront le destin de Noah dans ce monde cauchemardesque. Tirant parti de la puissance de l'Unreal Engine 5, Cthulhu: The Cosmic Abyss offre des environnements hallucinants qui défient les lois de la physique, repoussant les limites de la narration immersive à de nouveaux sommets.

Nous avons le temps de voir venir, car Cthulhu: The Cosmic Abyss n'est pas attendu avant 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.