The Mound: Omen of Cthulhu, dans la jungle, vos amis conquistadors vous entendront crier !

Vous reprendrez bien un peu de Cthulhu et Lovecraft ? C'est décidément la journée, puisqu'après la révélation du gameplay de The Sinking City 2, la Nacon Connect 2025 a révélé deux projets utilisant la mythologie de l'auteur. D'un côté, nous avons Cthulhu: The Cosmic Abyss si vous aimez les jeux purement jouables en solo et de l'autre The Mound: Omen of Cthulhu qui proposera une expérience coopérative jusqu'à quatre en ligne. Ce jeu d'horreur à la première personne est développé par ACE Team, qui a déjà conçu Clash: Artifacts of Chaos pour l'éditeur, les Rock of Ages ou encore The Eternal Cylinder. Comme son nom l'indique, le projet est librement inspiré par la nouvelle Le Tertre (The Mound) et nous mettra dans la peau de conquistadors partis à la recherche d'une cité souterraine légendaire en pleine jungle. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Pas mal de choses, en témoigne sa première bande-annonce qui mêle éléments cinématiques et gameplay.

Vous trouverez ci-dessous la description du jeu proposée sur Steam :

Une expédition vers l'inconnu Engagez-vous dans une escouade d'explorateurs en quête de richesses. Depuis votre galion, préparez chaque mission en sélectionnant armes et équipement avant de vous aventurer dans la jungle maudite. Plus vous progressez, plus le danger s'intensifie, vous menant aux portes d'un monde souterrain légendaire, où des richesses inimaginables vous attendent. Horreur lovecraftienne et altération du réel The Mound s'inspire des récits de Lovecraft pour créer une atmosphère oppressante et imprévisible. Ici, le surnaturel ne se contente pas de vous traquer : il distord votre perception de chaque situation pour vous fait perdre pied. Face aux créatures impies et aux phénomènes inexpliqués, la frontière entre réalité et illusion s'effrite, semant doute et paranoïa au sein de votre groupe. Une coopération mise à l'épreuve Dans The Mound, la survie repose sur l'entraide et la communication. Mais à mesure que la folie s'installe, les hallucinations s'intensifient. Pouvez-vous encore vous fier à votre perception, et avez-vous vraiment le temps d'évaluer la situation ? Une mauvaise décision, un tir mal placé, et la mission pourrait tourner au désastre. Une jungle maléfique qui recèle de trésors Chaque expédition vous enfonce plus profondément dans cette forêt dense, où les menaces se multiplient et la folie vous guette. Restez lucides, accomplissez vos objectifs et revenez au galion avant qu'il ne soit trop tard.

La sortie de The Mound: Omen of Cthulhu est prévue pour 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Clash: Artifacts of Chaos est de son côté en promotion chez Gamesplanet au prix riquiqui de 4,99 €.