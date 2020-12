Curious Expedition 2 : le jeu de rôle de Maschinen-Mensch débarque bientôt sur consoles et PC

Disponible en accès anticipé depuis le 17 juin dernier, Curious Expedition 2 débarque bientôt sur nos machines. Jeu de rôle développé par Maschinen-Mensch et édité par Thunderful Publishing, Curious Expedition 2 vous demandera d’explorer de mystérieuses îles en plus de gérer vos ressources et les membres de votre équipe afin de ne pas succomber à la folie.

Curious Expedition 2 quittera donc l’accès anticipé et sera disponible sur PC via Steam début 2021. Les versions PlayStation 4, Xbox One et Switch arriveront un peu plus tard, toujours en 2021. Curious Expedition 2 coûtera 19,99 €. Le producteur du studio, Lorenzo Pilia, a pris la parole pour remercier la communauté en plus d’expliquer que le titre est bientôt prêt à être lancé, mais qu’un peu de temps est encore nécessaire pour que le jeu réponde aux attentes de l’équipe.

Nous tenons à remercier la communauté qui s’est formée autour de l’accès anticipé de Curious Expedition 2. Grâce à leurs retours, ils nous ont aidés à enrichir et à améliorer continuellement notre titre. Nous sommes presque prêts à lancer le jeu, mais il nous faut encore un peu de temps pour qu'il réponde à nos attentes.

Si l’exploration est votre grande passion, foncez sur Curious Expedition 2 :

Curious Expedition 2 est un rogue-like d'expédition au tour par tour où vous devez gérer vos ressources et les membres de votre équipe pour lutter contre la folie et connaître la gloire. Une grande découverte a été faite : des îles mystérieuses sont apparues dans l'Atlantique, avant de disparaître comme par magie. Les célèbres Clubs d'explorateurs financent des expéditions vers ces îles étranges afin de rapporter des trésors pour l'exposition internationale de 1889 à Paris. Aurez-vous assez de courage pour prendre part à l'aventure ? Caractéristiques principales Explorez des mondes générés de façon procédurale dans divers biomes, chacun possédant ses propres dangers et opportunités.

Gérez vos ressources pour maintenir votre équipe en vie et en bonne santé mentale. Trouvez un équilibre entre votre avidité et vos besoins de survie pour connaître la gloire sans trouver la mort.

La narration procédurale rend chaque aventure unique. Vos personnages nouent des liens, changent de camp, contractent des maladies mentales et bien plus, en fonction de l'environnement et de vos décisions.

Embarquez dans une campagne épique qui associe un gameplay procédural à une histoire faite maison, afin de créer une expérience narrative rejouable à l'infini.

De nouvelles mécaniques de combat vous demanderont de faire preuve d'ingéniosité pour affronter des bêtes féroces et des créatures légendaires.

Participez à des défis en ligne et rejoignez un Club d'explorateurs pour obtenir des récompenses uniques.

Équipez les membres de votre équipe avec du matériel pour créer des ensembles capables de surmonter tous les défis.

Profitez de nouvelles sortes d'expéditions, chacune avec ses propres objectifs et événements. Choisirez-vous de chercher la légendaire Pyramide dorée ou l'Orchidée arc-en-ciel ?

Explorez et découvrez des régions mystérieuses. Pillez d'anciens sanctuaires, marchandez avec d'étranges peuples taupes, dérobez le butin de navires pirates fantômes, et bien plus…

Des graphismes en 4K avec un style artistique inspiré des bandes dessinées classiques.

Les vétérans du premier jeu vont découvrir de nombreux nouveaux contenus : de nouveaux articles, types de personnages, ennemis, biomes et événements, de nouvelles tribus, et plus encore !

La Xbox One S est disponible sur la Fnac pour 179,99 € si Curious Expedition 2 vous intéresse.