Cursed to Golf : un jeu de sport façon Metroidvania au Purgatoire annoncé en vidéo

Jean-Paul Sartre disait « L'Enfer, c'est les autres », mais si l'Enfer, c'était de jouer au golf pour l'éternité ? C'est le postulat de base de Cursed to Golf, un jeu de sport qui nous emmène au Purgatoire afin de mettre des balles dans des trous en mélangeant les mécaniques des rogue-like, des Metroidvania, et bien évidemment du golf.

Dans Cursed to Golf, le joueur incarner le Golfeur maudit, mort subitement juste avant le put final d'un tournoi international. Direction donc le Purgatoire golfique, qui permettrait d'après une légende de retrouver la vie et même de gagner le trophée de la compétition, à condition de réussir les 18 trous des parcours, dirigés par un Caddy légendaire qui expliquera aux joueurs les subtilités surnaturelles du golf en outre-tombe.

Cursed to Golf s'inspire des rogue-like, le joueur devant réussir un parcours avec un nombre de coups fixes (le PAR), car sinon, c'est retour à la case départ du parcours. Et ces niveaux sentent bon les Metroidvania piégeux avec tout un tas d'obstacles infernaux comme des pics, des explosifs, des téléporteurs ou encore des ventilateurs à propulsion. Des atouts seront quand même là, comme une vue birdie pour repérer les environs, des Idoles pour augmenter le nombre de coups si vous allez trop vite ou encore des cartes As octroyant des pouvoirs mystiques. Le jeu comprendra ainsi des parcours générés aléatoirement avec plus de 100 trous pour une grosse rejouabilité, quatre biomes différents, une vingtaines de cartes As, des mini-jeux, des défis quotidiens, un classement en ligne et des PNJ hauts en couleurs, le tout porté par des graphismes en pixel art et une bande originale rétro.

Vous pouvez retrouver une première bande-annonce de Cursed to Golf ci-dessus, où le directeur et créateur Lewis Edwards de Chuhai Labs présente son jeu, né d'une simple expérimentation de la physique d'une balle virtuelle dans des niveaux. Cursed to Golf n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PC et Switch.