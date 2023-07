Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, le manga populaire bientôt adapté en jeu vidéo d'action avec des combats 2v2

Tous les mangas populaires ont droit à leur adaptation en jeu vidéo ces dernières années, alors ce n'était forcément qu'une question de temps avant que Jujutsu Kaisen n'y passe. L'inévitable Bandai Namco Games a ainsi profité de la scène de l'Anime Expo 2023 pour dévoiler Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, un jeu d'action en 2v2 développé par Byking (My Hero One's Justice).

Le titre nous fera revivre l'histoire popularisée par le manga et l'anime, à savoir celle de Yuji Itadori et d'autres chasseurs de démons qui doivent user de leurs compétences surnaturelles pour combattre des Fléaux. Une quinzaine de personnages sera jouable et nous pourrons les associer dans des combats en deux contre deux en déployant un large éventail d'attaques et de combos en équipe. La synergie de notre duo sera essentielle, mais nous aurons aussi le loisir d'augmenter le niveau de puissance de nos héros entre les combats pour débloquer des coups inédits.

« Avec son scénario unique et convaincant et son accent sur l’action intense, Jujutsu Kaisen est l’anime parfait pour faire le saut vers les jeux vidéo », a déclaré Misaki Kai, producteur chez Bandai Namco Entertainment Inc. « Jujutsu Kaisen: Cursed Clash reste fidèle à son matériel source, emmenant les joueurs dans cet incroyable univers animé pour vivre l’histoire et l’action par eux-mêmes. »

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash n'a pas encore de date de sortie, mais est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.

