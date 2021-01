Cyberpunk 2077 : un patch 1.11 lancé en urgence

Le week-end dernier, CD Projekt publiait la mise à jour 1.1 de Cyberpunk 2077, qui corrigeait de nombreuses choses, mais rapidement, les joueurs ont découvert que ce gros patch avait rajouté un bug bloquant la progression dans la mission Down on the Street. Avec cette nouvelle mise à jour 1.11, il est maintenant corrigé.

Voici le petit changelog de ce patch 1.11 de Cyberpunk 2077 :

Cette mise à jour résout deux problèmes apparus suite au Patch 1.1 : La randomisation des objets a été restaurée à son état précédent . Nous étudions plus en détail l'exploit de butin via sauvegarde / chargement. Un bug dans la quête Down on the Street a été corrigé . Le problème se produisait dans certaines parties lors d'un holocall avec Takemura, si la sauvegarde était issue de la version 1.06 avec la quête Down on the Street en cours de progression à l'objectif « Attendre l'appel de Takemura ». Si une telle sauvegarde était chargée sur la version 1.1, l'holocall manquait d'options de dialogue et bloquait les interactions avec d'autres PNJ.

Cette mise à jour de Cyberpunk 2077 est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Stadia. L'édition collector du jeu est actuellement affichée à 149,99 € sur Amazon.

