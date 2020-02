Cyberpunk 2077 sur Switch : c'est toujours « non, mais... »

Ambitieux, Cyberpunk 2077 l'est évidemment. Mais alors que nous n'avons toujours pas vu le jeu de CD Projekt tourner sur consoles de salon, certains joueurs espèrent, secrètement ou pas, un portage sur Nintendo. Pourtant, les développeurs l'avaient déjà affirmé en octobre dernier, ce n'est pas prévu.

Y a-t-il eu du changement en interne depuis ? Eh bien, pas vraiment, comme l'a expliqué John Mamais à OnMSFT. À la question « Avez-vous des plans pour Cyberpunk 2077 sur Nintendo Switch ? », il répond :

Pas autant que je sache. Pas encore. Je ne sais pas si Cyberpunk 2077 fonctionnerait sur la Nintendo Switch. Il pourrait être trop lourd pour cela. Mais bon, nous avons fait Witcher 3 dessus, nous pensions que ce serait trop lourd aussi, mais nous avons réussi.

Eh oui, The Witcher 3: Wild Hunt est pour rappel sortir sur Switch en octobre dernier, avec un portage plutôt réussi signé Saber Interactive, malgré de grosses concessions graphiques. Mais pour Cyberpunk 2077, c'est encore un autre défi technique, et les développeurs sont de toute façon actuellement très occupés sur les versions PC, PS4 et Xbox One de leur jeu pour envisager dès maintenant un portage sur Switch.

