Darkest Dungeon II : une date de sortie lointaine pour la version 1.0

Annoncé en février 2019, Darkest Dungeon II est disponible depuis le mois d'octobre 2021, du moins en accès anticipé exclusivement sur l'Epic Games Store. Red Hook Studios peaufine son dungeon crawler rogue-like à coup de mises à jour régulières, mais pour la version finale, il faudra être patient.

Les développeurs viennent en effet de partager un long billet pour tenir au courant sa communauté de l'avancée du projet, et nous apprenons que la version 1.0 de Darkest Dungeon II n'est pas attendue avant février 2023, sur l'Epic Games Store et Steam. Oui, il faudra prendre son mal en patience pendant encore de longs mois, mais Red Hook Studios ne chôme pas, il a lancé récemment la mise à jour The Shroud of the Deep et va corriger quelques bugs introduits par ce contenu inédit, et promet surtout des mises à jour plus fréquentes, avec de nouveaux actes et héros, des mini boss secrets, des animaux de compagnie, un nouveau système de progression et bien sûr tout un tas d'améliorations.

En attendant la version finale de Darkest Dungeon II en début d'année prochaine, vous pouvez retrouver le premier volet à 22,99 € sur GOG.com.