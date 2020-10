Darkest Dungeon II : un teaser épique et en 3D dévoilé, avec une année de sortie

Fort de son succès auprès des amateurs de jeux indépendants et de rogue-like originaux, Darkest Dungeon va avoir droit à une suite, comme l'avait annoncé Red Hook Studios en début d'année. Le studio est de retour aujourd'hui avec un teaser, qui donne le ton : il sera sombre et violent.

Darkest Dungeon II mettra une nouvelle fois en scène la troupe de compagnons du premier volet, dans un voyage vers l'oubli, mais le titre aura cette fois droit à des graphismes en 3D, comme nous le montre la vidéo ci-dessus. Les développeurs expliquent que ce teaser a été capturé via Unity, et utilise les modèles et rendus des personnages comme ils le seront dans le jeu final. Côté gameplay, Darkest Dungeon II proposera évidemment quelques ajustements pour améliorer l'expérience, avec de nouveaux monstres et boss à affronter.

Pour découvrir Darkest Dungeon II, il faudra être patient, Red Hook Studios compte sortir son jeu en 2021, en Early Access, et vous pouvez déjà ajouter le titre à votre liste de souhaits sur l'Epic Games Store. Si vous n'avez pas fait le premier volet, Darkest Dungeon: Ancestral Edition est vendu 14,99 € sur Amazon.fr.