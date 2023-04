Dead Island 2 : configurations PC, framerate sur consoles et autres infos

Accrochez-vous, Dead Island 2 arrivera la semaine prochaine ! Attendu depuis neuf longues années, le titre de Deep Silver finalement développé par Dambuster Studios débarquera dans quelques jours seulement, mais avant cela, les studios dévoilent les configurations requises pour faire tourner le jeu sur ordinateurs.

Même si le développement aura duré une éternité, Dead Island 2 sera bien un jeu dans l'air du temps et il faudra une machine relativement récente pour en profiter pleinement, surtout si vous comptez explorer Hell-A en 4K à 60 fps avec les réglages à fond. Voici les configurations minimale et recommandée pour jouer à Dead Island 2 sur PC :

Minimum Recommandé Haut Ultra Résolution/Framerate 1080p / 30 fps 1080p / 60 fps 1440p / 60 fps 4K / 60 fps Système d'exploitation Windows 10 Processeur AMD FX-9590

ou

Intel Core i7-7700HQ AMD Ryzen 5 5600X

ou

Intel Core i9-9900K AMD Ryzen 7 7700X

ou

Intel Core i5-12600KF AMD Ryzen 9 7900X

ou

Intel Core i7-13700K Mémoire vive 10 Go de RAM 16 Go de RAM Carte graphique AMD Radeon RX 480

ou

NVIDIA GeForce GTX 1060 AMD Radeon RX 6600 XT

ou

NVIDIA GeForce RTX 2070 Super AMD Radeon RX 6750 XT

ou

NVIDIA GeForce RTX 3070 AMD Radeon RX 6950 XT

ou

NVIDIA GeForce RTX 3090 Stockage 70 Go d'espace libre



Les développeurs précisent par ailleurs dans une FAQ que le titre ne sera pas jouable en cross-play, malgré la présence d'un mode coopératif à trois joueurs, mais il y aura du cross-gen sur consoles. Sur PC, les joueurs pourront se servir de manettes PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series X|S, mais sur consoles, le titre ne supportera pas les claviers et souris. Le jeu tournera à 30 fps sur PS4 et Xbox One, et à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X|S. Enfin, Dambuster précise qu'un mode pour les streameurs sera à activer dans les options pour bloquer les musiques sous licence, mais au lancement du jeu se joue automatiquement la cinématique d'introduction, qui contient le titre Drown de Karen O et Danger Mouse, il faudra y faire attention !

La date de sortie de Dead Island 2 est pour rappel fixée au 21 avril 2023 sur PC et consoles de salon, vous pouvez le précommander contre 49,99 € sur Amazon.